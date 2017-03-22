Маска «минус десять лет»: простые ингредиенты и моментальный эффект

Сегодня без проблем можно купить в магазине якобы омолаживающую косметику или посетить салон красоты, где над вами поколдуют мастера преображения, но ведь это никуда не убежит, правда?

А может, прежде чем выбрасывать на все это немалые деньги (без какой-либо гарантии), стоит попробовать сделать домашнюю маску?

Вот ее рецепт:

Ингредиенты: 1/3 спелого (но без коричневых пятен) банана, 1 ч. ложка сухого имбирного порошка и свежевыжатого имбирного сока, 2 ч. ложки оливкового масла (масло авокадо, миндального, арганового… можно чередовать), 1 взбитый в крутую пену яичный белок, передает Rus.tvnet.lv.

Как готовить и применять:

1. Разомните банан в кашицу, добавьте имбирь и оливковое масло.

2. Разведите смесь яичным белком до состояния жидкого крема.

3. Нанесите полученную маску тонким слоем на кожу лица (шеи, декольте), дайте слегка подсохнуть и повторите то же еще 2-3 раза. Последний слой держите 10-15 минут.

4. Размочите маску прохладной водой и смойте почти холодной.

5. Нанесите на кожу легкий нежирный крем, гель или сыворотку.

Эта маска моментально воздействует на лицо, оказывая потрясающий тонизирующий и лифтинг-эффект, потому и именуется маской «минус десять лет».

Применять ее следует разово - как экспресс-средство.

Если вы хотите провести курс, то сделайте десять таких масок, повторяя их не чаще чем через каждые пять-шесть дней!