Маска «минус десять лет»: простые ингредиенты и моментальный эффект

Хотите выглядеть моложе, но не решаетесь на кардинальные меры вроде «инъекций красоты» и уж тем более - на хирургическое вмешательство? Тогда это именно то, что вам нужно! Ловите простой и очень эффективный рецепт маски для лица из доступных составляющих, причем натуральных.
Сегодня без проблем можно купить в магазине якобы омолаживающую косметику или посетить салон красоты, где над вами поколдуют мастера преображения, но ведь это никуда не убежит, правда?
А может, прежде чем выбрасывать на все это немалые деньги (без какой-либо гарантии), стоит попробовать сделать домашнюю маску?
Вот ее рецепт:
Ингредиенты: 1/3 спелого (но без коричневых пятен) банана, 1 ч. ложка сухого имбирного порошка и свежевыжатого имбирного сока, 2 ч. ложки оливкового масла (масло авокадо, миндального, арганового… можно чередовать), 1 взбитый в крутую пену яичный белок, передает Rus.tvnet.lv.
Как готовить и применять:
1. Разомните банан в кашицу, добавьте имбирь и оливковое масло.
2. Разведите смесь яичным белком до состояния жидкого крема.
3. Нанесите полученную маску тонким слоем на кожу лица (шеи, декольте), дайте слегка подсохнуть и повторите то же еще 2-3 раза. Последний слой держите 10-15 минут.
4. Размочите маску прохладной водой и смойте почти холодной.
5. Нанесите на кожу легкий нежирный крем, гель или сыворотку.
Эта маска моментально воздействует на лицо, оказывая потрясающий тонизирующий и лифтинг-эффект, потому и именуется маской «минус десять лет».
Применять ее следует разово - как экспресс-средство.
Если вы хотите провести курс, то сделайте десять таких масок, повторяя их не чаще чем через каждые пять-шесть дней!