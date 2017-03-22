Как рожают в разных странах

В Великобритании

Медицина в Англии - по страховке, поэтому врачи делают только необходимый минимум, если проведение каких-либо других процедур не было оговорено раньше. Здесь не в почете эпидуральная анестезия и стимуляция родовой деятельности без серьезных показаний. Зато, если вы захотите рожать дома, к вам придет акушерка и примет роды. Выписывают мать с ребенком уже на следующий день, а в день родов разрешены посещения мужа, родственников и друзей, пишет Mixnews.lv.

В США

Половина всех родов в Америке заканчивается путем кесарева сечения. Причем право выбрать как рожать - естественным путем или с помощью операции - предоставляется женщине. Именно поэтому каждая вторая выбирает более легкий путь.

В Голландии

В этой стране большее количество женщин предпочитают рожать дома. Это имеет свои минусы: детская смертность тут наиболее высокая среди стран Западной Европы. Акушерка приходит домой и принимает роды, к помощи врача прибегают только в случае осложнений.

В Германии

В Германии врач, принимающий роды, должен иметь не менее пяти лет практики. Роженице предоставляется свобода действий при родах: она может выбрать наиболее удобное для себя положение. Очень часто прибегают к эпидуральной анестезии. Имя малышу нужно выбрать заранее, так как свидетельство о рождении выдается прямо в роддоме.

В Японии

В японских роддомах строгие порядки: мамы с малышами находятся в отдельных палатах. Малыша можно увидеть только во время кормления, а японский папа может смотреть на свое чадо лишь через стекло палаты и в строго определенное время. Пребывание в роддоме длится пять дней, в течение которых молодую мать обучают всем хитростям ухода за крохой и даже устраивают мини-экзамен, проверяя, как роженица усвоила знания!