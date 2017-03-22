Ученые составили список лучших природных афродизиаков

К число лучших природных афродизиаков ученые отнесли рафинированный сахар, белковую и жирную пищу, однако в данном случае важно не переедать. Только умеренное количество этой еды поможет усилить сексуальное влечение, пишет Mixnews.lv.

Намного более полезными являются постоянные афродизиаки. Это продукты, которые позволяют держать тело в тонусе, обеспечивают здоровье организма - и, соответственно, повышают половое влечение.

К ним относятся апельсины, киви, клубника, ягоды, содержащие витамин С. Также ученые называют миндаль, семена кунжута, морковь, авокадо и батат.