В Австралии открыли спа-центр для младенцев

Отмечается, что первый подобный центр открыли в ЮАР. В Австралии малышам предлагают сеансы гидротерапии и массажа за 85 австралийских долларов (65 долларов США). Детям предоставляют специальную надувную подушку, которая помогает им удержаться на воде без каких-либо усилий, пишет Lenta.ru.

По словам директора центра Кавиты Кумар, которая руководит им вместе со своей сестрой Анитой, водные процедуры положительно действуют на здоровье и самочувствие малышей. «Она улучшает качество сна ребенка, уменьшает дискомфорт при коликах, запорах, вздутиях, рефлюксе. Регулярные визиты могут улучшить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — сказала она.