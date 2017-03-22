Подростки с ожирением все чаще заболевают циррозом печени

В сознании большинства людей цирроз печени - это болезнь алкоголиков, однако она все чаще обнаруживается у подростков. Причиной данного нарушения работы их органов является не чрезмерное увлечение спиртными напитками, а переедание и вызванное им ожирение. При циррозе печень покрывается рубцовой тканью и уплотнениями, она уменьшается в размере. Сейчас врачи наблюдают это заболевание у подростков, которые страдают от ожирения почти всю свою жизнь, пишет Medikforum.ru.

По мнению экспертов, перед нами шокирующая скрытая эпидемия болезней печени, вызванных ожирением. Консультант-гепатолог из клиники Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust в Лондоне доктор Джуд Обен в настоящее время лечит более десятка подростков с жировым гепатозом, включая 13-летнего ребенка весом в 132 кг. У значительного количества этих юных пациентов уже развился полноценной цирроз печени.

"Такое большое количество молодых пациентов с циррозом просто не укладывается в голове, - рассказывает врач. - В этом нужно винить родителей, которые не отдают себе отчета в том, насколько плохой рацион имеется у их детей, и какую опасность для них представляет переедание".

При циррозе печени этот орган вынужден перерабатывать большой объем алкоголя или вредной пищи в течение длительного периода. Избыточные нагрузки приводят к отказу печени, что в запущенных случаях требует пересадки органа. Цирроз печени является неизлечимым заболеванием, приводящим к смерти пациента.