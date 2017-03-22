Котлеты с сыром названы полезными

На страницах журнала «Вестник Здоровья» специалисты поделились своим мнением о таком блюде, как куриные котлеты с сыром. Исследователи заявили, что такие котлеты можно смело вводить в свой рацион тем, кто страдает недугами желудочно-кишечного тракта, диабетом, ожирением и гипертонией.

«Куриные котлеты с сыром содержат в себе много полезных веществ, благодаря чему укрепляют организм - восстанавливают силы и повышают тонус», - высказались эксперты, пишет Medikforum.ru.

По их словам, сыр хорошо сочетается с куриным мясом. Приготовленное из них блюдо не повредит даже беременным и кормящим грудью женщинам, отмечают специалисты.

Они напомнили, что сыр является превосходным источником белков, а содержащийся в нем жир активно участвует в формировании новых клеток иммунной системы и коры головного мозга, полезен для здорового синтеза гормонов и ферментов.

Что касается курятины, то это мясо, говорят медики, особенно полезно при повышенных физических и умственных нагрузках, гриппе и простудных заболеваниях.