Исследование: около трети детей в Эстонии питается нерегулярно

По словам специалиста по вопросам детского питания и заместителя председателя Эстонского объединения консультантов по вопросам питания Реэлики Ыйгемеэль, дети должны питаться пять-шесть раз в день. «Дети должны есть примерно раз в три часа, то есть помимо трех основных приемов пищи растущему организму требуется два или три раза перекусывать. Регулярное питание обеспечивает стабильный уровень энергии в течение всего дня и позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови», - подчеркивает Ыйгемеэль.

Однако, результаты исследования в отношении детского питания и перекусов, проведенного среди родителей стран Прибалтики, показывают, что заметная часть родителей не дает своим детям перекусывать с необходимой частотой. «Из-за этого между приемами пищи у детей может возникнуть чувство голода и аппетит к нездоровым продуктам. А другие родители слишком усердно кормят детей, в результате чего возникает опасность переедания. Тем не менее, в сравнении с латышами и литовцами, родители из Эстонии все же больше знают о принципах здорового питания», - рассказала на презентации исследования социолог Пилле Петерсоо.

Результаты исследования показывают, что 21% родителей в Эстонии дают детям перекусить один раз в день или не дают вообще, а 8% детей перекусывают более трех раз в день. В Латвии же слишком редко перекусывают 33%, а слишком часто - 16% детей. В Литве многие дети едят слишком часто: больше рекомендуемого количества - целых 30% детей, а слишком мало – 11% детей.

Проблемой является недостаточная осведомленность родителей или их ошибочные представления: около 30% жителей Эстонии, 46% латышей и 74% литовцев считают, что перекусывать детям вредно. То, что это ведет к избыточному весу, думают 30% в Эстонии, 62% в Латвии и 40% в Литве, а называют одной из причин расстройства пищеварения 30% в Эстонии, 70% в Латвии и 44% в Литве.

По словам эксперта Института развития здоровья и руководителя проекта информационной системы продуктов питания Кристин Салупуу, именно нерегулярное питание и неправильный выбор продуктов являются одной из причин того, что с каждым годом в Эстонии увеличивается количество детей с проблемами со здоровьем.

«К сожалению, в Эстонии увеличилось число молодых людей, страдающих от излишнего веса и диабета. Эти проблемы связаны не с потреблением какой-то конкретной пищи, а в более широком смысле – с несбалансированным и нерегулярным питанием. Питание – это как раз та область, где родители должны быть примером для детей, чтобы уже маленький ребенок знал, что значит питаться правильно», - сказала Салупуу.

Ыйгемеэль рекомендует привлекать детей к приготовлению пищи, чтобы как можно раньше привить им принципы правильного питания. «Ребенок будет смелее пробовать новые продукты, если он смог участвовать в их приготовлении. Детям полезно перекусывать, например, кусочками овощей, ягодами и фруктами, орехами, смузи домашнего приготовления и йогуртами из натурального молока», - говорит она.

Цель проведенного Danonki и Mindshare исследования заключалась в том, чтобы проанализировать привычки в части перекусывания детьми Эстонии, Латвии и Литвы и понять, соответствуют ли они принципам здорового питания. Фирма Mindshare провела исследование в январе 2017 года, использовав метод онлайн-опросов CAWI. В исследовании приняли участие родители дошкольников (в возрасте от 3 до 6 лет) – всего 750 родителей, по 250 человек из каждой страны.