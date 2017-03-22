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Фитнес-блогер показала, как на самом деле выглядит тело во время менструации

Krasotka.ee
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ФОТО: facebook

Малин Олофссон (Malin Olofsson), 27-летний блогер по фитнесу, решила напомнить женщинам, что во время ПМС нечего стыдиться.

Критические дни могут сопровождаться различными побочными эффектами от перепадов настроения до судорог и вздутия. Но, несмотря на огромное количество женщин, испытывающих те же проблемы, многие из них чувствуют необходимость молчать, боясь осуждения, пишет Soulpost.ru.

Олофссон хочет изменить это. На своей страничке в Instagram она поделилась фотографией, на которой видно ее вздутый живот – один из побочных эффектов, сопровождающий ее предменструальный период.

/ facebook

Надпись под фото гласит: «ЭТО НОРМАЛЬНО. Это не стыдно. Да — это очень неудобно, и да — действительно трудно не пытаться скрыть это, стараясь вжать свой живот. Но я решила остановиться. Мое дыхание важнее, чем мнение других людей».

Олофссон настаивает, что мы должны принять менструацию и ее побочные эффекты, какими бы неприятными они ни были: «Не обвиняйте свое тело в том, что вы чувствуете. Это никогда не твоя вина. Нет ничего плохого в том, как выглядит ваше тело. Поймите, вам не нужно стыдиться и скрываться. Вы совершенны, и ваше тело просто выполняет свою работу».

Пост фитнес-блогера вызвал ажиотаж и уйму комментариев женщин, которые благодарили ее за то, что она поделилась обличающим правду снимком и высказали облегчение, увидев кого-то с похожими симптомами ПМС.

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