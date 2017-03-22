По щучьему велению: кисточки для макияжа в виде рыбьих хвостов взорвали социальные сети

В последнее время техника и способы нанесения макияжа становятся веселыми – то неоновые стрелки, то зеленые губы. А теперь появились еще и кисточки, которые выглядят как рыбьи хвосты.
Идею с кисточками в виде рыбьих хвостов решил воплотить косметический бренд Mermaid Salon. Именно этот вид кисточек побил все рекорды покупок: так, буквально через несколько часов после объявления о старте продаж новой коллекции кисточек, вся продукция была скуплена, пишет Lady.tochka.net.
Такой ажиотаж был создан благодаря удобному размеру и универсальности кисточек – ими очень легко пользоваться, они помещаются в ладони и их легко держать под нужным углом. Также стоит отметить и универсальность кисточек: ими можно наносить на лицо буквально все: тональный крем, пудру, тени для век, румяна, контурирующие средства.