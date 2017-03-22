Правила, о которых ты должна помнить, находясь перед объективом камеры

Фотографы повторяют одну фразу «будь естественной и расслабленной», но это крайне трудно сделать, когда на тебя смотрит более одного человека, и ты чувствуешь себя не то что как под лупой, а как под микроскопом, пишет Lady.tochka.net.
Мы готовы поделиться некоторыми профессиональными советами, которые облегчат работу твоему фотографу и выставят тебя в правильном свете.
- Если фотограф снимает тебя снизу, это значит, что он хочет добиться эффекта длинных ног. Поверни носки туфель в сторону объектива и длина ног оптически увеличивается.
- Если ближнее плечо выше дальнего и закрывает подбородок, скорее всего, кадр получится неудачным. Ты должна держать осанку и во время щелчка фотоаппарата слегка напрячь шейные мышцы.
- Если ты фотографируешься сидя, желательно, чтобы твои ноги были сведены или заброшены одна на другую, при этом лодыжки и колени ног должны соприкасаться. Не нацеливай ступню на камеру, потяните носочек в сторону или к полу. Следи, чтобы ближе к объективу были колени, а не ступни ног.
- Сцеплять пальцы рук могут себе позволить только опытные модели. Это же касается позы, при которой рука подпирает подбородок. Нежелательно, чтобы в кадр попадали тыльные стороны ладоней. Если руки находятся на корпусе, нужно стараться, чтобы кисти располагались под некоторым углом к фотоаппарату.
- Играя с волосами, разводи локти в стороны, не нацеливая их в объектив.
- При съемках в полный рост лучше всего перед щелчком камеры втянуть живот и немножко потянуться вверх. Не бойся выглядеть неестественно, гораздо хуже, если ты получишься сутулой.
- Наклоняясь, нужно слегка прогибать спину — это всегда выглядит более эстетично.