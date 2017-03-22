Правила, о которых ты должна помнить, находясь перед объективом камеры

Фотографы повторяют одну фразу «будь естественной и расслабленной», но это крайне трудно сделать, когда на тебя смотрит более одного человека, и ты чувствуешь себя не то что как под лупой, а как под микроскопом, пишет Lady.tochka.net.

Мы готовы поделиться некоторыми профессиональными советами, которые облегчат работу твоему фотографу и выставят тебя в правильном свете.