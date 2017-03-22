Уха: рецепт по-фински

Такое финское национальное первое блюдо называется «Лохикейтто» и варится из красных сортов рыбы на твой выбор. Это может быть уха из лосося, форели, горбуши, кеты и т.п, пишет Lady.tochka.net.

Финская уха в домашних условиях – ингредиенты:

700 г филе красной рыбы,

500 мл сливок 20%,

5 картофелин,

1 лук порей,

1 морковь,

3 ст. ложки растительного масла,

пучок зелени (укроп и петрушка),

специи - лавровый лист, кориандр, тимьян, перец белый горошком, перец черный молотый, базилик по вкусу

соль по вкусу, 2 л воды.

Уха по-фински – рецепт приготовления:

Лук и морковь порежь соломкой. Картофель порежь кубиками. Филе красной рыбы порежь небольшими кусочками.

В кастрюле спассеруй на растительном масле лук, затем добавь морковь и обжарь 3-5 минут.

Влей воду, положи картофель и после закипания вари 5-7 минут.

Добавь в суп рыбу и доведи до кипения.

Затем, помешивая, постепенно влей в уху сливки, добавь специи и соль.

Вари уху на медленном огне до полной готовности 3-5 минут.

Готовой ухе дай настояться несколько минут.

При подаче уху из красной рыбы посыпь зеленью.

Приятного аппетита!