Уха: рецепт по-фински

Одно из самых вкусных первых блюд из рыбы – это финская уха. Рецепт приготовления ее очень прост и содержит лишь один секрет – такая уха готовится со сливками. Этот продукт придаст твоему супу необыкновенно нежный, изысканный вкус и кремовую консистенцию.
Такое финское национальное первое блюдо называется «Лохикейтто» и варится из красных сортов рыбы на твой выбор. Это может быть уха из лосося, форели, горбуши, кеты и т.п, пишет Lady.tochka.net.
Финская уха в домашних условиях – ингредиенты:
700 г филе красной рыбы,
500 мл сливок 20%,
5 картофелин,
1 лук порей,
1 морковь,
3 ст. ложки растительного масла,
пучок зелени (укроп и петрушка),
специи - лавровый лист, кориандр, тимьян, перец белый горошком, перец черный молотый, базилик по вкусу
соль по вкусу, 2 л воды.
Уха по-фински – рецепт приготовления:
Лук и морковь порежь соломкой. Картофель порежь кубиками. Филе красной рыбы порежь небольшими кусочками.
В кастрюле спассеруй на растительном масле лук, затем добавь морковь и обжарь 3-5 минут.
Влей воду, положи картофель и после закипания вари 5-7 минут.
Добавь в суп рыбу и доведи до кипения.
Затем, помешивая, постепенно влей в уху сливки, добавь специи и соль.
Вари уху на медленном огне до полной готовности 3-5 минут.
Готовой ухе дай настояться несколько минут.
При подаче уху из красной рыбы посыпь зеленью.
Приятного аппетита!