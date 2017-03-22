Как ухаживать за волосами, склонными к жирности

Реже мой голову. Частое мытье головы приводит к тому, что волосы быстро жирнеют. Причиной этого является пересушенность кожи, которая проявляется при ежедневном мытье головы. Сальные железы при этом намерены восстановиться и начинают активнее работать. На следующий день ты получаешь жирные волосы. поэтому обрати внимание на советы парикмахеров и мой голову не больше 2-3 раз в неделю, пишет Lady.tochka.net.

Используй профессиональные шампуни. Жирная кожа требует особого ухода. Попробуй использовать шампуни для глубокого очищения. Обычно они не продаются в масс-маркетах, а их цена может несколько превышать стоимость иных средств. Но поверь, у этих шампуней больше позитивных сторон. Они отлично очищают волосы, их хватает на более долгое время, а также в составе данных средств присутствует меньше веществ, способных вызывать раздражение кожи.

Подкорректируй рацион питания. Нездоровое питание тоже может служить причиной для быстрой жирности волос. Поэтому пересмотри свое питание, добавь в него полезную пищу, богатую на витамины и микроэлементы. А также откажись от чрезмерного употребления сладостей и фаст-фуда, ведь это сразу же отражается на внешнем виде твоих волос.

Выбери хорошую расческу. Для человека, имеющего проблему частой жирности волос, не подходит мягкая расческа. Ее использование приводит к очень быстрому распределению кожного сала по волосам. Выбери для себя расческу с расположенныи редко пластиковыми зубцами.

Отложи средства с увлажняющим и питательным эффектом. Вероятнее всего, использование данных средств для жирной кожи головы повлечет за собой далеко не самый привлекательный их внешний вид. К тому же, получится эффект склеенных волос. Запомни, что для жирных волос если и потребуются питательные средства, то только для их кончиков.