Десять вещей, которые во время месячных делает каждая вторая девушка

И хотя многим из нас критические дни кажутся сущим наказанием, я полагаю, что природа специально, так сказать, наградила ими прекрасную половину человечества, чтобы мы немного отдохнули, обновили силы и пополнили запасы женской энергии, пишет Ofigenno.cc.

1. Можешь провести целый день в позе эмбриона.

2. Стесняешься покупать прокладки и тампоны, когда возле кассы стоят мужчины или продавец тоже мужчина.

3. Настроение меняется 100 раз в день, и завестись можешь из-за сущего пустяка.

4. Каждый раз, когда ты встаешь со стула, ты смотришь, не случилась ли авария.

5. Ты часто бегаешь в туалет, чтобы поменять прокладку. Со стороны это выглядит немножко странно...

6. Временами аварии всё-таки случаются...

7. У тебя есть специальное белье для этих дней.

8. Поход в спортзал и любую физическую активность приходится отложить до лучших времен.

9. Во время критических дней ты понимаешь, кто твой лучший друг. Конечно же, это старая добрая грелочка: и согреет, и облегчит боль.

10. Во время месячных ты выглядишь как персонаж из «Людей в черном».

Обычно в комментариях под подобными статьями нас обвиняют во всех смертных грехах, в том числе и в сексизме. Но это обычные вещи, с которыми время от времени сталкиваются все женщины. Мужчинам, конечно, не понять, зато эта статья может их здорово повеселить. Поделись постом в своей новостной ленте. Наверняка твои подруги узнают хоть в одном из перечисленных пунктов себя.