Что о тебе говорит количество сексуальных партнеров

Во время разговоров с подругами или душевных бесед с парнем, так или иначе, всплывет вопрос – сколько у тебя было сексуальных партнеров. И тут ты имеешь право выбора – сказать правду, или нет, – так как эту цифру, по сути, не должен знать никто, кроме тебя и, возможно, твоего врача, пишет Ivona.bigmir.net.

Количество сексуальных партнеров – это не предмет гордости и не повод для стыда, это твоя жизнь и твой путь, поэтому не забивай себе голову лишними угрызениями совести. И вот пять причин, почему количество мужчин, которые побывали в твоей постели, не имеет никакого значения:

1. Это не соревнование

Когда ты рассказываешь о количестве своих мужчин, человек, которому доверяется тайна, так или иначе будет сравнивать тебя с собой. У него может возникнуть зависть на фоне того, что у тебя партнеров было больше (логично же: значит ты более привлекательная и сексуальная), или же этот человек почувствует себя распущенным, если партнеров у тебя было меньше. Но суть в том, что ни она девушка не станет лучше или хуже другой девушки, если у нее будет больше (или меньше) мужчин. В этом соревновании нет победителей или проигравших.

2. Трудно определить, что такое секс

У каждого свое представление о том, что считается “сексом“. Общество любит навязывать нам, что “настоящий секс“ должен включать в себя проникновение, но это утверждение дискредитирует однополые сексуальные контакты. Трудно утверждать, что оральный секс или анальный секс “не считаются“, когда вы точно так же можете испытывать оргазм или заразиться ИППП от одного из этих сексуальных актов.

3. Количество и качество

Количество людей, с которыми ты имела сексуальные контакты, ничего не говорит о качестве твоей сексуальной жизни. Возможно, у тебя был секс только с одним человеком, но вы занимаетесь сексом каждый день и много экспериментируете. Или у тебя был секс с сотнями людей, но все они были на одну ночь. Количество партнеров ничего не говорит о количестве секса в твоей жизни.

Гораздо важнее уметь получать настоящее удовольствие от секса, чем вести счеты. Сосредоточься на каждом индивидуальном опыте, а не на общей сумме.

4. Прошлое уже в прошлом

Не позволяй своему прошлому определять твое настоящее (особенно, если тебе есть, о чем сожалеть). Какая разница, как много парней у тебя было до твоего нынешнего партнера? Важно то, что происходит в твоей жизни прямо сейчас. Счастлива ли ты имея то, что имеешь.

5. Это всего лишь цифра

Все мы знаем, что “возраст – это просто цифра в паспорте“. Точно так же, люди из твоего прошлого, с которыми у тебя был секс – это просто цифра. Мы придаем такое большое значение этому глупому числу, что забываем о тех числах в нашей жизни, которые действительно имеют значение.

Сколько человек в твоей семье? Сколько возможностей ты получила? За какое количество вещей ты должна благодарить судьбу? В конце концов, сколько пар новых туфель ты купишь себе послезавтра?

Это твоя цифра, и только твоя.

Ты сильная, красивая и невероятная – независимо от того, сколько сексуальных партнеров у тебя было. Не позволяй никому взывать к твоей благодетели и пытаться вызвать у тебя чувство вины.