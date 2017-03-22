Насколько опасно маловодие во время беременности

Когда будущей маме ставят диагноз маловодие, чаще всего ей предлагают стимулировать роды или провести кесарево сечение.
Что такое околоплодные воды?
К окончанию срока беременности вокруг малыша находится от 500 до 1000 мл амниотической жидкости (околоплодных вод). В основном воды выделяет амниотический пузырь, который является частью плаценты. Если мать здорова и хорошо питается, то ее плацента будет производить достаточное количество амниотической жидкости. Кроме того, ребенок сам выделяет до 500 мл этой жидкости в день. Таким образом, околоплодные воды постоянно производятся и обновляются и матерью, и ребенком, пишет Ivona.bigmir.net.
Ребенок начинает заглатывать амниотическую жидкость с 17-й недели развития и до самых родов. В его организме жидкость проходит через кишечник, переваривается, выходит с мочой и выводится через плаценту. Этот процесс непрерывен и продолжается даже после того, как происходит разрыв амниотического пузыря.
Всегда ли УЗИ отражает правду?
Достаточно сложно определить действительный уровень околоплодных вод с помощью УЗИ. Специалист может найти карманы амниотической жидкости вокруг ребенка, который занимает практически весь объем матки. Если же место скопления амниотической жидкости находится рядом с позвоночником женщины, то врач не сможет увидеть или измерить его.
Маловодие у беременных может быть двух видов:
умеренное;
выраженное.
Причины маловодия
Точно определить причину достаточно сложно. Известно, что появление маловодия совершенно не зависит от возраста беременной женщины и от количества родов. Чаще всего оно развивается в результате нарушения обмена веществ, заболеваний мочеполовой системы или гипертонии.
Чем опасно маловодие и как оно влияет на будущего ребенка?
Если вод мало, нарушаются обменные процессы между матерью и ребенком, а значит, может возникнуть не только задержка развития плода, но и замершая беременность.
Из-за маловодия к ребенку поступает меньше кислорода, что может отразиться на развитии его нервной системы. При маловодии дети рождаются с недобором веса и не исключены некоторые отклонения в развитии.
Если всю беременность количество вод было в норме, а на поздних сроках обнаружилось маловодие, то оно может повлиять на длительность родов. При маловодии околоплодный пузырь плоский, он не выполняет функцию клина в стимуляции раскрытия шейки матки.
При маловодии женщины обычно дольше рожают, и часто у них наблюдается слабая родовая деятельность. Обычно в таких случаях назначают кесарево сечение.
Маловодие при беременности – это еще не окончательный диагноз проблемных родов или развития патологий у малыша. Верь в свои силы, настраивайся на легкие роды и всем сердцем люби своего будущего ребенка. Верь в лучшее, и все будет хорошо.