Насколько опасно маловодие во время беременности

Что такое околоплодные воды?

К окончанию срока беременности вокруг малыша находится от 500 до 1000 мл амниотической жидкости (околоплодных вод). В основном воды выделяет амниотический пузырь, который является частью плаценты. Если мать здорова и хорошо питается, то ее плацента будет производить достаточное количество амниотической жидкости. Кроме того, ребенок сам выделяет до 500 мл этой жидкости в день. Таким образом, околоплодные воды постоянно производятся и обновляются и матерью, и ребенком, пишет Ivona.bigmir.net.

Ребенок начинает заглатывать амниотическую жидкость с 17-й недели развития и до самых родов. В его организме жидкость проходит через кишечник, переваривается, выходит с мочой и выводится через плаценту. Этот процесс непрерывен и продолжается даже после того, как происходит разрыв амниотического пузыря.

Всегда ли УЗИ отражает правду?

Достаточно сложно определить действительный уровень околоплодных вод с помощью УЗИ. Специалист может найти карманы амниотической жидкости вокруг ребенка, который занимает практически весь объем матки. Если же место скопления амниотической жидкости находится рядом с позвоночником женщины, то врач не сможет увидеть или измерить его.

Маловодие у беременных может быть двух видов:

умеренное;

выраженное.

Причины маловодия

Точно определить причину достаточно сложно. Известно, что появление маловодия совершенно не зависит от возраста беременной женщины и от количества родов. Чаще всего оно развивается в результате нарушения обмена веществ, заболеваний мочеполовой системы или гипертонии.

Чем опасно маловодие и как оно влияет на будущего ребенка?

Если вод мало, нарушаются обменные процессы между матерью и ребенком, а значит, может возникнуть не только задержка развития плода, но и замершая беременность.

Из-за маловодия к ребенку поступает меньше кислорода, что может отразиться на развитии его нервной системы. При маловодии дети рождаются с недобором веса и не исключены некоторые отклонения в развитии.

Если всю беременность количество вод было в норме, а на поздних сроках обнаружилось маловодие, то оно может повлиять на длительность родов. При маловодии околоплодный пузырь плоский, он не выполняет функцию клина в стимуляции раскрытия шейки матки.

При маловодии женщины обычно дольше рожают, и часто у них наблюдается слабая родовая деятельность. Обычно в таких случаях назначают кесарево сечение.

Маловодие при беременности – это еще не окончательный диагноз проблемных родов или развития патологий у малыша. Верь в свои силы, настраивайся на легкие роды и всем сердцем люби своего будущего ребенка. Верь в лучшее, и все будет хорошо.