Что сделать, чтобы он захотел с тобой встречаться

Мы расскажем тебе о трех методах, которые помогут ему правильно выстроить отношения с тобой:

1. Не преследуй его

Когда парень начинает проявлять инициативу и звать тебя куда-то, не надо делать то же самое. Одна встреча на какао в парке – это еще не зеленый свет к тому, чтобы ты заваливала его смс-ками и звала в кино, пишет Ivona.bigmir.net.

Парни не любят такой настойчивости со стороны девушек, они могут просто потерять интерес. Дай ему вдоволь наиграться в завоевателя – сегодня согласись встретиться ненадолго, а завтра сошлись на занятость.

2. Не становись слишком удобной

Ухаживание – это процесс, когда один человек завоевывает внимание другого. Количество времени, которое человек тратит на то, чтобы завоевать тебя, задает тон отношениям.

Когда ты станешь “слишком удобной“ и он потеряет надобность ухаживать, добиваться, завоевывать, ему стает неинтересно. Мужчины влюбляются, когда дают.

3. Пусть это будет его идея

Он должен думать, что еще ему предпринять, чтобы завоевать твое доверие и расположение (даже есть они давно завоеваны), и бояться потерять тебя, если он не будет внимательным.

С твоей стороны требуется терпение. Подождите, пока он первым позвонит и предложит встретиться.

Если ты хочешь вступить с ним в длительные отношения, это должна быть его идея. Если ты демонстрируешь равнодушие, он будет добиваться тебя. Если ты сопротивляешься, он сделает все возможное, чтобы ухаживать за тобой. Немного терпения. Откинься на спинку стула и дай ему возможность добиться тебя.