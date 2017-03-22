Самые распространенные мужские фантазии в сексе

Активным интересом к сексуальным фантазиям мужчин мы обязаны и развитому чувству собственности (“о чем/ком он еще может думать, если не обо мне“?) Однако чаще всего нам приходится продолжать общаться с партнером, не имея представления о его тайных мечтах, пишет Ivona.bigmir.net.

Самые частые сексуальные фантазии мужчин:

Спонтанность

Как удалось выяснить в доверительной беседе с представителями сильного пола, чаще всего сексуальные фантазии касаются совершенно произвольной женщины. “Вот иду по улице, смотрю вокруг, а тут ОНА, та на которую смотришь и понимаешь “взял бы прямо сейчас“, но продолжаешь идти дальше. Правда, уже не так спокойно“. Об этом мечтает хотя бы раз в жизни каждый мужчина.

Посмотреть

Посмотреть на то, как ЭТО получается у других, да и просто посмотреть на что-нибудь, чего не покажут в вечерних новостях, в своих сексуальных фантазиях мечтает множество мужчин. Если говорить точнее, увидеть все и остаться незамеченным хочет не каждый, но более трех четвертей наших спутников.

"Прекрасное далеко"

...так образно можно назвать сексуальные фантазии мужчин, связанные с обладанием знаменитостью, подругой друга (и такое бывает!), начальницей, да кем угодно, кроме своей благоверной. Чем дальше и недостижимее женщина, тем она более желанный гость в мужских сексуальных мечтах. Подойдет и выдуманная персона (высокая, стройная, длинноногая, в красивом белье, или все с точностью до наоборот). Такие фантазии посещают более половины мужчин.

Групповой секс

...получает почетное четвертое место. Сочетание полов и количества партнеров колеблется от скромных троек (ОН, он и она; она, она и ОН) до состязаний на выносливость полносоставных команд, занимающих несколько этажей замка и прилегающую лужайку. Этим запретным мыслям предается треть представителей сильного пола.

Выход в люди

Сменить комфорт мягкой постели, пушистого ковра или блестящей ванны в своих сексуальных фантазиях мужчины мечтают на лесной валежник, луговую траву, сыпучий песок или твердые асфальтовые джунгли. Только, чур, все должно произойти неожиданно и чтобы никто не подсматривал. Это скорее ситуативная фантазия, (“вот бы сделать это прямо сейчас“), однако чуть менее трети мужчин мечтают об этом постоянно.

Секс по принуждению ...тоже остается весьма популярной фантазией среди мужчин. Степень “жесткости“ поведения в таких грезах может быть различной. Главное, в таких фантазиях мужчины делают то, что им нравится, не обращая на женские желания или протесты никакого внимания.

Лишь каждый шестой мужчина способен признаться в таких фантазиях, хотя вполне возможно, их намного больше, поскольку этот тип поведения исторически был свойственен древним людям. Немало и представителей сильного пола, которые мечтают выступить в противоположной роли, попав в руки хрупкой, но сильной и строгой партнерши.