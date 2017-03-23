Контрацептивы дают женщинам универсальную защиту от рака, говорят медики

Женщины в среднем принимали средства в течение 3,5 лет в возрасте 20-30 лет. Но положительный эффект сохранялся вплоть до 50, 60, 70 лет, когда риск рака особенно повышен. По словам сотрудников Университета Абердина, риск рака яичников или эндометрия (выстилка матки) снижался на треть, риск рака кишечника - на одну пятую, пишет Meddaily.ru.

Оральные контрацептивы работают, искусственно повышая уровень эстрогена и прогестерона, что не дает происходить овуляции. Известно: эстроген увеличивает вероятность развития рака груди и шейки матки. В связи с этим контрацептивы не раз признавали опасными. Теперь же речь идет о явной пользе данных средств.