Названы привычки, приводящие к отвисанию груди

По данным РЕН ТВ, к отвисанию груди, или, говоря языком врачей, к опущению молочных желез приводит снижение эластичности кожи и тканей груди. У молодых женщин это может быть обусловлено несколькими факторами, о чем рассказали специалисты, пишет Medikforum.ru.

В частности, отметили они, преждевременной вялости мышечной ткани, а вместе с ней и груди, способствует курение, а также слишком активное употребление спиртных напитков.

Одна из главных причин отвисшего бюста, убеждены эксперты, - это неправильно подобранное белье.

«Ношение неподходящего по форме или размеру лифчика очень часто приводит к отвисанию молочных желез, а тесные бюстгальтеры и вовсе провоцируют нарушение кровообращения в груди, что чревато серьезным риском ухудшить ее здоровье», - рассказали специалисты.

Также, по словам врачей, для состояния груди очень важно не проводить много времени в положении сидя и следить за осанкой.

Многие женщины даже не догадываются, как может измениться их грудь, если они будут следить за своей осанкой, констатировали эксперты.