Неудачная пластика сделала влагалище «зубастым»

Жительница британского Брайтона Тереза Бэртрем страдала от стрессового недержания после родов, что существенно снижало уровень ее уверенности в себе, негативно отражаясь и на интимной жизни. В результате 50-летняя женщина последние 7 лет своей жизни вообще не занималась сексом. Для исправления этой ситуации Тереза приняла решение пройти через операцию по исправлению пролапса мочевого пузыря с помощью специальной пластиковой сетки под названием трансобтураторный слинг. Это должно было раз и навсегда покончить с "утечками".

Изначально операция прошла хорошо, и сексуальная жизнь женщины начала налаживаться. Но в 2009 году во время занятий сексом ее влагалище едва не "откусило" часть полового члена партнера. У Терезы возникло такое впечатление, будто бы в ее влагалище выросли зубы. У партнера на детородном органе появилась кровь, он корчился от боли, пишет Medikforum.ru.

Сама женщина была уверена, что подобные травмы наносятся той самой сеткой, но всякий раз, когда Тереза посещала врача, тот говорил, что все работает идеально. В результате, женщина снова принялась избегать занятий сексом, и через полгода они с партнером расстались. И вновь уверенность в себе у Терезы упала до минимума.

А через несколько месяцев она проснулась с сильным вздутием живота, болезненными спазмами, диареей и рвотой. Врачи диагностировали синдром раздраженного кишечника и прописали женщине антидепрессанты. Следующие несколько лет она встретилась с 25 разными врачам, при этом не сомневаясь в том, что все ее проблемы вызываются той самой операцией на мочевом пузыре. Но лишь поездка в Шотландию после того, как из влагалища женщины начала сочиться зелёная жидкость, привела к правильному диагнозу.

Пластический хирург заявил, что сетку необходимо удалить как можно более срочно. Она уже проросла через пуповину со стороны стенки влагалища, что сформировало абсцесс, вызвавший инфекцию и сепсис. Женщина прошла через сложную операцию, стала жертвой еще более тяжелого недержания и теперь боится, что ей уже никогда в жизни больше не придется заниматься сексом.