Веганская диета названа путем к абсолютному счастью

Рикард считат себя самым счастливым человеком на нашей планете, он пишет книги для того, чтобы это счастье посещало и многих других людей. Некоторое время назад ученые обнаружили, что медитации сострадания производят в мозге уровень гамма-лучей, "который прежде не встречался в истории неврологии". Рикард объединился вместе с ассоциацией "Этическое отношение к животным", чтобы побуждать людей вести веганский образ жизни. Он утверждает, что это единственный способ достичь настоящего счастья, пишет Medikforum.ru.

"Я очень обеспокоен судьбой 8 миллионов разновидностей представителей живой природы, которые делят эту планету с нами, и которым так же, как и нам, необходимо избегать страданий, - говорит самый счастливый человек в мире у себя на странице в Facebook. - Когда ты спрашиваешь людей, нужно ли соблюдать справедливость и мораль, то все отвечают утвердительно. А стоит спросить о том, моральным ли является уничтожение бессловесных и ни в чем не повинных живых существ, как это заставляет задуматься. Нынешние страдания не являются необходимостью".

Веганство, по мнению Рикарда, приводит в порядок тело и душу. А это лучший способ обретения гармонии с самим собой, то есть достижения счастья.