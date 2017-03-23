Вы не поверите: читайте, что делают эстонки со своей плацентой

«У нас в саду растет дуб, под него я каждый раз закапываю свою плаценту. Теперь эта наша традиция, таким образом дерево растет вместе с нами», - сказала мать троих детей Реэлика, пишет Naine24.

«До беременности я ничего не знала об использовании плаценты, и когда акушерка спросила меня, хочу ли я оставить себе плаценту, я не знала, что ответить. При второй беременности я решила взять плаценту с собой домой. Мы закапали ее в саду и посадили рябину. Это так символично связывать себя с деревом», - рассказывает мать двоих детей Кати.

Однако есть плаценту наши женщины еще не решаются.

По словам акушерки Мэрит Таммела, вы спокойно можете забрать плаценту домой: «После родов мы всегда спрашиваем у женщин, хотят ли они взять плаценту с собой». Однако поскольку в больнице нет специальных холодильников для хранения плаценты, кто-то из родных роженицы должен сам отнести ее домой в холодильник.

Как говорит акушерка, примерно раз в неделю плаценту забирают домой и обычно инициаторами являются те, кто уже не первый раз рожает.

Кроме того, персонал родильного отделения в курсе способов использования плаценты: «Плаценту можно высушить и сформировать в капсулы, можно есть в сыром или замороженном виде. Также замороженные кубики плаценты можно добавлять в смузи», - пояснила Таммела.

По ее словам, этот тренд становится все популярнее, и акушерки поддерживают е го, ведь если женщины верят и чувствуют, что это приносит им пользу, это самое главное.