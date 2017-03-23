Проблемы с кожей, с которыми легче смириться, чем бороться

Жирный блеск

Согласно многочисленным исследованиям, жирность кожи контролируется главным образом гормонами группы андрогенов. Влиять ни них можно, но только препаратами, которые должен назначать дерматолог или эндокринолог после анализов. При этом не всегда жирность означает, что с гормонами что-то не так и это нужно лечить. Также исследователи шанхайской лаборатории L’Oreal во главе с профессором Хуэй Ся Цю заметили, что жирность кожи зависит от сезона (выработка жира уменьшается зимой), но механизмов и причин, которые бы это объясняли, они пока не нашли, пишет Lady.mail.ru.

В магазинах предлагают много кремов, которые обещают контролировать выработку жира, но в большинстве случаев они просто впитывают его, как пудра. И понятно почему: косметика никак не может влиять ни на гормоны, ни на погоду. Считается, что жирную кожу нужно очищать «до скрипа», и в краткосрочной перспективе это, конечно, работает. Но от регулярного агрессивного очищения защитный барьер кожи повреждается, она становится обезвоженной и раздраженной. К тому же обезвоженная кожа визуально кажется более жирной, чем она есть на самом деле.

Важно понимать, что себум существует не просто так: он защищает кожу от потери воды, бактерий и образования мелких сухих морщин. То есть обладателям жирной кожи повезло по сравнению с теми, у кого она сухая. И лучшее, что здесь можно сделать, – понять, что жирность это прекрасное свойство, и перестать с ней бороться.

Черные точки

С черными точками часто путают явление под названием Sebacious Filaments. И пытаются избавиться от этих штук варварскими способами: взять хотя бы грубые скрабы, которые повреждают кожу, не решая при этом проблему. К сожалению, сегодня с этим явлением знаком далеко не каждый косметолог. И хотя впервые Sebacious Filaments упомянул в своей работе в 1912 году французский дерматолог по фамилии Сабуро, широко заговорили об этом недавно — около 10 лет назад. Скорее всего, так произошло потому, что именно тогда люди начали открыто обсуждать проблему акне в Интернете и массово интересоваться научными исследованиями на прикладном уровне.

Если черные точки — это мягкая форма акне, при которой пора полностью забивается пробкой из смеси себума и ороговевшей кожи, то sebacious filaments выстилают пору изнутри, образуя своеобразную «трубку» и не закупоривая ее. То есть это не плохо, это просто свойство кожи.

Визуально от черных точек sebacious filaments отличаются тем, что они полупрозрачные, тонкие и глубокие. Появляются, как правило, на носу и подбородке, а выдавить их очень сложно. И даже если выдавить, то максимум через несколько недель они возникнут снова независимо от того, как вы ухаживаете за кожей. Попробуйте сесть перед увеличивающим зеркалом и присмотреться: возможно, черных точек у вас нет вообще, а все это время вы боролись с нормальным состоянием вашей кожи.