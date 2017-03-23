Проблемы с кожей, с которыми легче смириться, чем бороться

Стандарты красоты с годами становятся все более размытыми, и большинство людей понимают, что картинка в журнале далека от реальной жизни. Но все еще остаются проблемы с кожей, с которыми нам предлагают бороться, а производители косметики предлагают все больше средств для этой борьбы. На деле многие из проблем либо вовсе таковыми не являются, либо не существует способов от них избавиться. Почему вам стоит перестать бороться с жирностью кожи, черными точками, расширенными порами и синяками под глазами — рассказывает Адэль Мифтахова, автор блога и telegram-канала Don’t Touch My Face.
Жирный блеск
Согласно многочисленным исследованиям, жирность кожи контролируется главным образом гормонами группы андрогенов. Влиять ни них можно, но только препаратами, которые должен назначать дерматолог или эндокринолог после анализов. При этом не всегда жирность означает, что с гормонами что-то не так и это нужно лечить. Также исследователи шанхайской лаборатории L’Oreal во главе с профессором Хуэй Ся Цю заметили, что жирность кожи зависит от сезона (выработка жира уменьшается зимой), но механизмов и причин, которые бы это объясняли, они пока не нашли, пишет Lady.mail.ru.
В магазинах предлагают много кремов, которые обещают контролировать выработку жира, но в большинстве случаев они просто впитывают его, как пудра. И понятно почему: косметика никак не может влиять ни на гормоны, ни на погоду. Считается, что жирную кожу нужно очищать «до скрипа», и в краткосрочной перспективе это, конечно, работает. Но от регулярного агрессивного очищения защитный барьер кожи повреждается, она становится обезвоженной и раздраженной. К тому же обезвоженная кожа визуально кажется более жирной, чем она есть на самом деле.
Важно понимать, что себум существует не просто так: он защищает кожу от потери воды, бактерий и образования мелких сухих морщин. То есть обладателям жирной кожи повезло по сравнению с теми, у кого она сухая. И лучшее, что здесь можно сделать, – понять, что жирность это прекрасное свойство, и перестать с ней бороться.
Черные точки
С черными точками часто путают явление под названием Sebacious Filaments. И пытаются избавиться от этих штук варварскими способами: взять хотя бы грубые скрабы, которые повреждают кожу, не решая при этом проблему. К сожалению, сегодня с этим явлением знаком далеко не каждый косметолог. И хотя впервые Sebacious Filaments упомянул в своей работе в 1912 году французский дерматолог по фамилии Сабуро, широко заговорили об этом недавно — около 10 лет назад. Скорее всего, так произошло потому, что именно тогда люди начали открыто обсуждать проблему акне в Интернете и массово интересоваться научными исследованиями на прикладном уровне.
Если черные точки — это мягкая форма акне, при которой пора полностью забивается пробкой из смеси себума и ороговевшей кожи, то sebacious filaments выстилают пору изнутри, образуя своеобразную «трубку» и не закупоривая ее. То есть это не плохо, это просто свойство кожи.
Визуально от черных точек sebacious filaments отличаются тем, что они полупрозрачные, тонкие и глубокие. Появляются, как правило, на носу и подбородке, а выдавить их очень сложно. И даже если выдавить, то максимум через несколько недель они возникнут снова независимо от того, как вы ухаживаете за кожей. Попробуйте сесть перед увеличивающим зеркалом и присмотреться: возможно, черных точек у вас нет вообще, а все это время вы боролись с нормальным состоянием вашей кожи.
Расширенные поры
На расширенные поры тоже нельзя повлиять с помощью косметики, потому что у пор нет механизмов, которые бы их открывали и закрывали. Согласно исследованию дерматологов Медицинского университета Южной Кореи, размер пор зависит от жирности кожи, возраста и в малой степени от менструального цикла. Понятно, что ни одно из этих явлений невозможно контролировать с помощью косметики. Средства, «сужающие поры», могут раздражать кожу и таким образом увеличивать ее объем вокруг поры, за счет чего она будет казаться меньше. Но эффект продлится недолго, а кожа будет пересушена.
Лучшее, что можно сделать с расширенными порами, — поддерживать их чистыми с помощью мягкого очищения и отшелушивания. Тогда они будут визуально казаться меньше. Отшелушивать кожу лучше всего не скрабами, а домашними средствами на основе гликолевой, салициловой или азелаиновой кислот. Они очень мягко избавляют от ороговевшего слоя кожи, предотвращая закупоривание пор, а в случае с салициловой кислотой еще и растворяют уже накопившийся жир внутри поры. Отлично работают и энзимные пилинги на основе папаина и бромелаина.
Впрочем, куда важнее помнить, что ваши поры видите только вы, и никто не смотрит на вас с такого расстояния, с которого вы смотрите на себя в зеркало. К тому же никому нет дела до ваших пор — все озабочены только своими собственными.
Темные круги под глазами
Причины появления темных кругов под глазами могут быть разными, от стресса до пигментации. Но чаще всего дело в том, что кожа под глазами настолько тонкая, что через нее просвечивают мышцы и сосуды. То есть круги — это совершенно нормальное свойство человеческого лица, которое невозможно, да и и не нужно исправлять. Огромная масса кремов от темных кругов под глазами не работает, потому что ни один из них не способен уплотнить кожу настолько, чтобы скрыть синеву.
Конечно, существуют вещества — например, витамин К, — которые сужают сосуды и в теории делают их менее заметными. Но кремы с ним в эффективной концентрации найти практически невозможно: витамин К — это сильный препарат, который во многих странах запрещено использовать в косметике.
В косметологии уменьшить темные круги под глазами на несколько месяцев предлагают с помощью липофиллинга, но эта процедура небезопасна по многим причинам, от риска повреждения сосудов до миграции филлера. Поэтому самый простой и надежный способ скрыть синяки под глазами — воспользоваться консилером. С ним нет никаких рисков, кроме того, что он может подсушить кожу. Но с этой проблемой легко справится увлажняющий крем в качестве основы.