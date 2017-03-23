Что такое ампульная косметика и почему она эффективна

Направленное действие, высокая эффективность, долговременное решение возрастных проблем кожи — на все это способна ампульная косметика. Выяснить другие важные подробности о новом жанре средств для ухода за кожей нам помогала Светлана Александровна Зубкова, врач-дерматолог, к.м.н., эксперт лаборатории Faberlic, передает Lady.mail.ru.

Чем отличается ампульная косметика от обычной

Прежде всего ампульная косметика отличается формой выпуска: это сыворотка, помещенная не в привычный флакон с дозатором, а в ампулы. У такого метода упаковки несколько плюсов.

Такое средство удобно дозировать. Не придется гадать, сколько капель сыворотки надо нанести на кожу и сколько раз надавить на дозатор. Все просто: одна ампула — одно применение.

У сыворотки в ампулах максимальная концентрация полезных веществ. А в составе — тщательно подобранное сочетание компонентов, направленных на решение одной определенной задачи.

Ампула — это герметичная упаковка, то есть в составе почти нет, а иногда и вообще нет консервантов. Они не нужны, потому что содержимое ампулы используется сразу после вскрытия и не хранится долго.

Ампульная сыворотка практически не содержит загустителей, эмульгаторов, эмолентов, часто не содержит отдушек и красителей, что снижает риск возникновения аллергии и усиливает проникновение веществ в кожу.

Почему стоит выбирать ампульные средства

Можно ли сказать, что ампульная косметика более эффективна, чем обычные средства? Да. Потому что в ампулы обычно помещают дорогостоящие компоненты, которые трудно уживаются в сложных составах. Например, в креме липиды основы могут препятствовать поступлению водорастворимых ингредиентов глубоко в кожу, или в открытой банке особо нежные активы могут быстро окисляться на свежем воздухе. Поэтому выход один — поместить их в водный раствор ампулы без консервантов, для одного применения.

Как пользоваться ампульной косметикой

Использование ампульной сыворотки очень напоминает использование средства во флаконе. Выбирать продукт надо в зависимости от проблемы, которую нужно решить. Так же, как и сыворотки, ампульные концентраты нужно использовать курсом, чтобы заметить видимый эффект.

Возраст. Пользоваться ампулами можно в любом возрасте, ведь в первую очередь состав выбирают по типу кожи и в зависимости от проблемы, которую нужно решить.

Время суток. Косметику в ампулах можно использовать как утром, так и вечером, один или два раза в день.

Длительность применения. В использовании любых активных продуктов есть несколько периодов:

Период воздействия, когда видны изменения кожи.

Период насыщения и адаптации, когда максимальный ответ кожи достигнут и дальнейших улучшений не наступает.

Период отдыха.

Ампульная косметика применяется курсом, и его продолжительность можно рассчитать. Один цикл смены клеток рогового слоя кожи происходит за 28—60 дней, и длительность использования ампул обычно кратна этим цифрам. Чем старше женщина, тем дольше используются средства.

Видимый результат. Чтобы кожа «наработала» новые компоненты, ей понадобится время — те же самые 28—60 дней. Эффект от программы можно оценивать приблизительно через этот промежуток времени. После этого можно сделать перерыв. Повторять курс можно через 2—3 месяца.

Правила нанесения содержимого ампулы на кожу

Основное правило нанесения ампульной сыворотки — скорость.

Нанесите содержимое ампулы на кончики пальцев и быстро распределите. Не медлите. Активные вещества должны впитаться в кожу лица, а не в подушечки пальцев.

Легкими движениями быстро нанесите состав на лицо по массажным линиям. Помните, что ампульные активы впитываются почти моментально, поэтому медлить нельзя.

Приложите пальцы к лицу и мягкими надавливающими движениями вбейте то, что еще не впиталось, как бы проталкивая средство в кожу.

Наносить содержимое ампул надо на влажную после тонизации кожу, чтобы усилить увлажняющий эффект и ускорить проникновение активных компонентов. Через 5—10 минут, когда сыворотка полностью впитается, можно наносить крем. Он создает на поверхности защитную пленку, которая препятствует испарению влаги. В увлажненной коже обменные процессы идут активнее, значит полезные компоненты ампулы будут использоваться более эффективно. Также ампульные составы можно использовать перед маской для лица — они отлично работают вместе.