Пять главных мифов о закаливании детей

Только пройдет одно ОРЗ – и через несколько дней ребенок снова шмыгает носом. В аптеках родителей узнают в лицо. Приходится постоянно брать на работе больничный. Мама и папа решают: как только на улице станет теплее и «сезон простуд» пройдет, будем укреплять иммунитет – закаляться. Какие ошибки родители допускают чаще всего?
Миф №1. Закаливание повышает иммунитет
Чем только не пытаются «подстегивать» иммунную систему детей современные родители: и лекарствами-иммуностимуляторами, аскорбинками, «натуральным питанием». И закаливанием тоже, пишет Deti.mail.ru.
Между тем, иммунитет – лишь одна, причем, довольно специфическая, часть общей резистентности (иными словами – устойчивости) детского организма. В сложной системе есть еще много других звеньев.
Все знают, что к простуде приводит переохлаждение, сквозняки и сырость, но далеко не все понимают, как работают эти факторы. По сути, создаются условия, в которых отлично себя чувствуют вирусы ОРЗ, а для организма ребенка они стрессовые. Благодаря этому возбудителю становится намного проще прорвать оборону и вызвать болезнь.
На иммунитет закаливание напрямую не влияет. Ребенка можно приучить плавать в проруби зимой – это не защитит его, если он проконтактирует с больным ветрянкой или в школу проникнет новый штамм вируса гриппа.
Во время закаливания стрессовые факторы действуют на организм дозированно, их интенсивность нарастает постепенно. Организм учится к ним приспосабливаться. Получается, холодный душ или хождение босиком действуют как «прививка от холода». В следующий раз тело ребенка воспримет переохлаждение как нечто привычное и не «растеряется», если будет атаковано вирусом.
Миф №2. Можно кутать и закалять одновременно
Все мы знаем, что родина первых людей – Африка. Несложно предположить, что наши далекие прародители были теплолюбивыми, однако организм человека обладает большими адаптационными возможностями. Потомки африканских охотников и собирателей расселились по всей Земле, даже там, где лето никогда не наступает.
Если организм ребенка с рождения сталкивается с суровыми внешними факторами – он успешно к ним приспосабливается. Но в жизни современных людей кое-что изменилось. Мы научились создавать для себя комфортные условия. Зимой в наших домах работает отопление, летом – кондиционеры. Окна большую часть дня «закупорены» – никаких сквозняков. На улицу выходим в не по сезону теплой одежде.
Ребенок с рождения растет в такой атмосфере. Его организм не сталкивался с дискомфортной средой, и не знает, как ей противостоять. Так сказать, к чему с пеленок приучали – то и получили. Стоит ребенку попасть под сильный сквозняк, побегать по лужам, пойти в садик – и мы получаем череду ОРЗ.
В каком-то смысле закаливание – это «работа над ошибками», попытка наверстать то, что было упущено в предыдущие годы. Для того чтобы этого не пришлось делать, заниматься закаливанием и растить ребенка в правильной среде желательно с самого рождения.
Миф №3. Закаливание – это солнце, воздух и вода
Какие закаливающие процедуры знакомы современному среднестатистическому родителю? Холодный душ. Обтирания. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Ходьба босиком. Мы постепенно нагружаем детский организм стрессовыми факторами и ждем от него ответа. Но одного этого недостаточно. Закаливание эффективно лишь в случае, когда его практикуют как часть здорового образа жизни.
Выражаясь языком физиологов, закаливание – по сути эустресс, то есть «хороший» стресс. Нервная, сердечно-сосудистая, эндокринная системы организма, обмен веществ, сталкиваются с определенными нагрузками, но настолько слабыми, что к ним удается легко адаптироваться. За счет постепенного наращивания интенсивности и времени воздействия, организм учится приспосабливаться к все более сильным нагрузкам. Но любой эустресс требует дополнительных ресурсов. Для того чтобы программу закаливания не пришлось прервать уже через неделю из-за очередной простуды, ребенок должен получать полноценное питание, хорошо спать, вовремя отдыхать, часто бывать на свежем воздухе.
Изменить образ жизни на здоровый – значит, не только привнести в него полезные занятия, но и минимизировать вредные. Постоянное пребывание дома, долгое сидение возле компьютера, малоподвижный образ жизни – все это может свести пользу закаливания на нет. Такие дети, конечно же, будут часто болеть, да и став взрослыми, не смогут похвастаться крепким здоровьем.
Миф №4. Закалять ребенка можно раз в день
Многие родители воспринимают закаливание как разовую процедуру, которую нужно выполнять раз в день. Утром пятиминутный контрастный душ, днем двадцатиминутное проветривание комнаты – и дело сделано. Закаливание идет полным ходом. Только почему-то ребенок по-прежнему постоянно ходит с заложенным носом и часто простужается. Стоит задать вопрос: а как он проводит оставшуюся часть дня? Закаливание – не разовая процедура, а образ жизни.
Нельзя «закалить» ребенка на всю оставшуюся жизнь за пару месяцев. Обычно ощутимый эффект можно заметить примерно через год, если процедуры выполняются регулярно, ежедневно. Но даже по прошествии года, если прекратить систематические процедуры, нет никакой гарантии того, что ребенок не вернется в группу «часто болеющих».
Миф №5. Раньше дети росли более здоровыми
Зачастую в том, что среди детей много аллергиков и часто болеющих, обвиняют (и не без оснований) современную цивилизацию. Да, дети живут в городах, где много шума и пыли, автомобильных газов и других вредных веществ. Они постоянно загружены в школе и кружках, мало бывают на свежем воздухе, мало двигаются, свободное время проводят за компьютерными играми. Качество питания из супермаркетов оставляет желать лучшего.
«Вот во времена наших прабабушек, – с ностальгией говорят некоторые родители – дети бегали голышом целый день на улице, ели всё с грядок, и все были здоровы, про частые простуды и аллергии никто не знал».
Возможно, что в некоторых отношениях дети прошлых столетий были здоровее современных. Но только те, которые выживали. Виной тому было не только отсутствие контроля рождаемости и низкий уровень развития медицины, но и бедность, антисанитария, неполноценное (но «натуральное») питание, зачастую – отсутствие адекватного присмотра за детьми.
Как нужно закалять ребенка?
Стрессы детскому организма приносят пользу, только если они строго дозированы и адекватны. Ребенок будет часто болеть, если растить его «в теплице», но он будет болеть еще сильнее, если закаливать по принципу «с места в карьер». Помните о трех главных принципах: закаливание должно быть постепенным, регулярным и учитывать индивидуальные особенности ребенка. И, конечно же, процедуры должны приносить позитивные эмоции.