Пять главных мифов о закаливании детей

Миф №1. Закаливание повышает иммунитет

Чем только не пытаются «подстегивать» иммунную систему детей современные родители: и лекарствами-иммуностимуляторами, аскорбинками, «натуральным питанием». И закаливанием тоже, пишет Deti.mail.ru.

Между тем, иммунитет – лишь одна, причем, довольно специфическая, часть общей резистентности (иными словами – устойчивости) детского организма. В сложной системе есть еще много других звеньев.

Все знают, что к простуде приводит переохлаждение, сквозняки и сырость, но далеко не все понимают, как работают эти факторы. По сути, создаются условия, в которых отлично себя чувствуют вирусы ОРЗ, а для организма ребенка они стрессовые. Благодаря этому возбудителю становится намного проще прорвать оборону и вызвать болезнь.

На иммунитет закаливание напрямую не влияет. Ребенка можно приучить плавать в проруби зимой – это не защитит его, если он проконтактирует с больным ветрянкой или в школу проникнет новый штамм вируса гриппа.

Во время закаливания стрессовые факторы действуют на организм дозированно, их интенсивность нарастает постепенно. Организм учится к ним приспосабливаться. Получается, холодный душ или хождение босиком действуют как «прививка от холода». В следующий раз тело ребенка воспримет переохлаждение как нечто привычное и не «растеряется», если будет атаковано вирусом.

Миф №2. Можно кутать и закалять одновременно

Все мы знаем, что родина первых людей – Африка. Несложно предположить, что наши далекие прародители были теплолюбивыми, однако организм человека обладает большими адаптационными возможностями. Потомки африканских охотников и собирателей расселились по всей Земле, даже там, где лето никогда не наступает.

Если организм ребенка с рождения сталкивается с суровыми внешними факторами – он успешно к ним приспосабливается. Но в жизни современных людей кое-что изменилось. Мы научились создавать для себя комфортные условия. Зимой в наших домах работает отопление, летом – кондиционеры. Окна большую часть дня «закупорены» – никаких сквозняков. На улицу выходим в не по сезону теплой одежде.

Ребенок с рождения растет в такой атмосфере. Его организм не сталкивался с дискомфортной средой, и не знает, как ей противостоять. Так сказать, к чему с пеленок приучали – то и получили. Стоит ребенку попасть под сильный сквозняк, побегать по лужам, пойти в садик – и мы получаем череду ОРЗ.

В каком-то смысле закаливание – это «работа над ошибками», попытка наверстать то, что было упущено в предыдущие годы. Для того чтобы этого не пришлось делать, заниматься закаливанием и растить ребенка в правильной среде желательно с самого рождения.

Миф №3. Закаливание – это солнце, воздух и вода

Какие закаливающие процедуры знакомы современному среднестатистическому родителю? Холодный душ. Обтирания. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Ходьба босиком. Мы постепенно нагружаем детский организм стрессовыми факторами и ждем от него ответа. Но одного этого недостаточно. Закаливание эффективно лишь в случае, когда его практикуют как часть здорового образа жизни.