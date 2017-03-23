Как меняются отношения, когда вы решаете простить измену

Но вместо того, чтобы уйти, один решил остаться — к удивлению обоих. И пока они пытались восстановиться поодиночке, они поняли, что кое-что изменилось:

1. Определенные песни, фильмы и места всегда будут напоминать об этомю.

Вы будете помнить, где вы были и что делали, когда узнали об измене. Вы будете помнить момент, когда у вас разбилось сердце. Момент, когда хочется его ударить, а потом свернуться клубочком и заплакать. Вы будете помнить каждое его слово, будете помнить момент, когда вы решали, уйти или остаться, пишет Soulpost.ru.

Вы будете помнить причину, по которой приняли такое решение. Ваши сомнения после него. Это то, что вы никогда не забудете, даже если решите простить.

2. Каждый, кто проявил неуважение или поставил под сомнение ваши отношения, мгновенно теряет право высказываться о нынешней ситуации.

Отношения — дело только двоих человек. Но сегодня, кажется, каждый хочет вставить свои пять копеек, думая, что он-то лучше знает. Если только вы не на моем конкретном месте, то мне наплевать, что вы хотите сказать.

3. Намного сложнее остаться и бороться.

Желание бросить все сильнее, чем когда-либо. И где-то на заднем плане всегда будет появляться мысль: Если он настолько пренебрег мной, что изменил, то почему я должна так стараться все наладить? Если это односторонне, то действительно не должна.

4. Вам обоим придется научиться, как ссориться.

Вы не можете использовать его измену, чтобы обвинять его во всех ваших ссорах, даже не связанных с верностью. И он должен научиться стоять за себя. Власть в отношениях сместилась, и нужно снова найти баланс.

5. Все ваши планы замораживаются, и вы отступаете на шаг назад.

Если, например, вы планировали ребенка, то не нужно думать, что сейчас он как раз кстати и сплотит вас. Сначала разберитесь с проблемой доверия, а потом продолжайте планировать вашу семейную жизнь.

6. Вы начинаете думать, что в глубине души предчувствовали это.

Вы все анализируете, ищете свою вину, тревожные признаки с его стороны, и начинаете находить оправдания и корить себя, как вы могли это допустить.

7. Да, вы начинаете винить себя.

Какие бы ни были причины, вы начинаете думать, что это вы были не достаточно хороши, раз он посмотрел налево.

8. Вопрос «Почему?» будет всегда вас преследовать.

Может быть вы знаете причину, но вам будет этого мало. Это не залечит рану вашей души, не вернет доверие. Потому что нет правильного ответа на вопрос «Почему?», и иногда вы будете просыпаться рядом с ним посреди ночи и все еще спрашивать себя: «Почему?».