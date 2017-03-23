11 мыслей мужчины перед тем, как сделать тебе предложение

1. «О чем я думаю?!»

В этот момент в голове столько мыслей, что мы просто теряемся. Потому многие откладывают это на потом, а другие просто стараются быстрее решить вопрос, т.е. надеть ей кольцо на палец.

2. «Я нравлюсь ее семье?»

Если быть точнее: «Ее отец хочет тайно убить меня во сне?»

3. «Как знать, что она — моя единственная?»

Ответа, конечно, нет, нужно чувствовать.

4. «Она согласится?»

Мы, конечно, уверенны, но не будем окончательно уверенны, пока не узнаем.

5. «Как изменится моя жизнь?»

Друзья могут говорить, что жизнь закончится. Хотя мы знаем, что по сути ничего не меняется (надеемся), но все равно опасаемся некой магии этого штампа в паспорте, после чего может все поменяться.

6. «Как она изменится?»

Она определенно должна меняться, но в лучшую сторону. Мы должны развиваться вместе.

7. «Как изменится наша сексуальная жизнь?»

Настраиваемся на лучшее.

8. «Будет ли она хорошей мамой?»

Да, потому что она — хороший друг, дочь, девушка, личность. Иначе, почему ты вообще об этом думаешь?

9. «Кольцо еще на месте?»

Мы ужасно боимся, что потеряли его, что его стащил кот или запрятал домовой. Да, самый нелогичный страх перед помолвкой.

10. «Я все хорошо спланировал?»

Мы планируем свою карьеру, финансы, жизнь, но никогда не знаем, что может случиться. Это никак не связано с чувствами к девушке, это просто страх будущего, если все пойдет не так, как мы надеемся.

11. «Да я гений!»

Да, я нашел свою единственную, мне круто повезло и я буду ее героем!