Недорогие мелочи, которые помогут изменить образ

Вспомните Чарли Чаплина: смогли бы вы узнать его без коронных усов, шляпы и трости? Так как же можно изменить собственный образ, придать ему изюминку и при этом не оставить в магазине всю зарплату?

• Очки. В первую очередь, всего лишь обычные очки. Даже простенькая оправа с нулевыми стеклами способна изменить вас до неузнаваемости. И, кстати, многие знаменитости пошли тем же путем, например Григорий Лепс и Оззи Осборн. Или Джон Леннон, который носил и простые, и темные очки, но обязательно в круглой оправе, пишет Myjane.ru.

• Помада. Без нее женщине никуда! Чаще всего это помада насыщенных оттенков, таких как красный или модный ныне вишневый. Такая помада точно не оставит вас незамеченной. И ведь звезды также используют этот прием! Всем известная Мэрилин Монро, или, например, Дита фон Тиз, сделали красную помаду неотъемлемой частью собственного весьма узнаваемого образа.

• Шляпа. Еще один стильный и модный аксессуар, однако на улицах города редко встречается. Летом вы можете использовать легкие шляпки, в остальное время можно не изобретать велосипед и купить шляпу-федору: она будет шикарно смотреться как с классическим пальто, так и с косухой.

• Берет. Этот головной убор способен практически любую девушку превратить в романтичную барышню. Осенью вы можете дополнить образ теплым беретом, а вот в летнее время обратите внимание на вязанные легкие береты. Такие береты очень красиво выглядят с локонами. И, что немаловажно в наше время, подчеркивают женственность!

• Перчатки и митенки. Если ваша одежда позволяет, носите длинные перчатки, они всегда выглядят интересно. Собственно, и обычные стандартные перчатки также могут оказаться интересным элементом одежды. Ранней осенью и поздней весной можно носить легкие перчатки, например с платьем, они всегда выглядят изысканно и эффектно. Митенки же больше подойдут для теплого времени, если вы не автолюбитель. Из множества моделей будет несложно выбрать что-нибудь, подходяще именно вам.

• Сумка. Правильно выбранная сумка легко может стать акцентом всего образа. Часто носите с собой много документов? Присмотритесь к стильному и может быть даже яркому портфелю. Любите спортивный стиль? Сейчас можно найти огромное множество очень крутых рюкзаков. Предпочитаете небольшие сумочки? Может, в таком случае стоит отказаться от сумочек на цепочке и носить клатч?