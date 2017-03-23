Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Как кофе влияет на размер груди: ученые дали ответ

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Кофе. | ФОТО: Scanpix

Ученые из Швеции решили провести исследование, чтобы понять, как кофе влияет на женщин, в частности, на их грудь. В конце проведенных работ они пришли к выводу, что кофе влияет как положительно, так и негативно.

В исследовании шведских ученых приняли участие триста женщин. Участницы, которые каждый день выпивали 2 и больше чашек крепкого напитка, значительно теряли упругость кожи на груди. Кроме этого, ее объем уменьшался примерно на 16%. Причина кроется в том, что кофеин снижает выработку эстрогена. Это особый женский гормон, который отвечает за жировую прослойку в области груди, пишет Dictat.net.

Но это еще не все новости о кофе для женщин. Ученые пришли к ряду других мнений. Во-первых, чашка кофе в день значительно улучшает настроение, дарит заряд бодрости и сил, повышает умственные способности, избавляет от депрессии.

Во-вторых, у женщин, которые каждый день выпивают чашку кофе, на 20% снижается риск развития рака кожи, на 25% - риск появления каменей в желчном пузыре.

В-третьих, кофе значительно снижает риск развития диабета, предотвращает образование подагры и ряд других заболеваний.

Таким образом, плюсов у крепкого напитка куда больше, чем минусов. Ежедневное употребление горячего кофе благотворно сказывается на всем организме. Но везде нужно иметь меру. Нельзя пить больше 2 чашек крепкого напитка в день. Это может привести к проблемам с сердцем и нервной системой. Чтобы снизить действие кофеина, добавляйте в кофе молоко или пейте латте. Это отличный напиток, который бодрит, дарит хорошее настроение на целый день.

Шведские ученые еще раз доказали, что кофе – это уникальный продукт, который находится практически в каждом доме. А как вы относитесь к этому крепкому напитку? Ждем ваших комментариев под постом.

Наверх