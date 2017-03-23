Родинки в этих местах могут многое рассказать о вашей жизни

1. Родинка на виске/возле виска

Такие родинки свидетельствуют о том, что вы настоящий путешественник. Даже если в силу финансовых проблем вы не можете позволить себе кругосветное путешествие, это не отменяет того факта, что вы были бы превосходным туристом в любой стране! Вас манит мировая культура, особенности народов и красота архитектуры, которую можно повстречать по всему миру. Согласно китайской астрологии, такие родинки еще говорят и о том, что вы — очень сосредоточенный человек. Если вы беретесь за какое-то дело, то работаете на все 100%!

2. Родинка посередине лба

Она говорит о том, что вы способны построить блестящую карьеру. Суть в том, что вы терпеть не можете работать под чьим-то руководством, но при этом готовы трудиться, лишь бы набраться нужных навыков, а потом начать свое дело. Если вы сами станете начальником, то сможете построить настоящую империю, пишет Dictat.net.

3. Родинка под/над бровью

Вы прирожденный лидер. Это касается как карьеры, так и личной жизни. Даже в кругу семьи вы всегда перетягиваете все внимание на себя. Это получается совсем неосознанно! Вы всегда знаете, в каких советах нуждаются ваши близкие, поэтому являетесь для них своеобразной палочкой-выручалочкой. Чем больше времени вы проводите с родными, тем вы счастливее. Если же родинка спрятана прямо в брови, то это обеспечит вас большим богатством!

4. Родинка в уголке губ

Вы обожаете красивые вещи, поэтому материальные блага играют для вас не последнюю роль. Вы действительно склонны к большим растратам, но не на безделушки, а на поистине качественные и дорогие вещи. Иногда вас заносит, и вы начинаете ценить материальные блага больше, чем духовные. В такие моменты очень важно переосмысливать приоритеты.

5. Родинка на щеке

Если она ближе к подбородку или к носу, то вы — прирожденный лидер. Ближе к середине — накопитель богатства. Внизу щеки — одинокий человек. В каждом случае все зависит от того, насколько вы готовы трудиться, чтобы добиться хороших возможностей от жизни.

6. Родинка посредине ладони

Вы умеете распоряжаться деньгами, поэтому они у вас есть всегда! Вас не нужно просить поработать, ведь вы всегда выполняете свои задания охотно и трудолюбиво. Вы отлично осознаете, что для хорошего заработка нужен упорный труд, который обязательно окупится.

7. Родинка на тыльной стороне руки

Вы отличный начальник. Вы всегда знаете, куда и как лучше инвестировать деньги, чтобы получить прибыль. Быть у руля — ваше призвание. Вы достаточно уверены в себе, чтобы делиться своими знаниями с другими, поэтому из вас получится хороший руководитель и наставник.

8. Родинка на стопе

Вы нуждаетесь в постоянном движении. Вам сложно сидеть в одном городе, в одной стране. Чтобы чувствовать себя счастливым, вам необходимы путешествия! На работе люди тянутся и прислушиваются к вам. Идеальное место работы для вас — то, где много командировок.

Как видите, родинки и впрямь влияют на характер людей. Они являются маленькими символами ваших жизненных пристрастий. Прислушивайтесь к своим желаниям, ведь о них шепчут даже родинки!