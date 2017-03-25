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Такая запеканка покорит ваших близких. Готовим ее без муки и манки!

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Не многие люди любят творог, но едят его, потому что он очень полезен. А некоторые люди стараются есть творог утром и на полдник, чтобы поддерживать в порядке свою фигуру. Но ведь можно приготовить вкусную запеканку, чтобы разнообразить творожный рацион. И это не просто запеканка, она — воздушная! А еще в ней нет муки и манки. Записывайте рецепт!

Вам понадобится:

500 г творога

4 яйца

7 столовых ложек сахара

2 столовых ложки сметаны (20%)

2 столовые ложки крахмала

ваниль или ванилин

если хотите, можете добавить изюм

Готовим

1. Желтки отделяем от белков. В миске взбиваем творог с сахаром, желтками, крахмалом, сметаной и ванилином.

2. Отдельно взбить белки, пишет Justcoolidea.ru.

3. Творожную смесь перемешать со взбитыми белками.

4. Теперь по желанию вмешайте в основу изюм.

5. На противень стелим пергаментную бумагу, смазываем ее сливочным маслом. Кладем на нее нашу творожную массу.

6. Ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 180-200 градусов.

Воздушная и нежная запеканка — готова!

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