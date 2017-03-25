Такая запеканка покорит ваших близких. Готовим ее без муки и манки!

Не многие люди любят творог, но едят его, потому что он очень полезен. А некоторые люди стараются есть творог утром и на полдник, чтобы поддерживать в порядке свою фигуру. Но ведь можно приготовить вкусную запеканку, чтобы разнообразить творожный рацион. И это не просто запеканка, она — воздушная! А еще в ней нет муки и манки. Записывайте рецепт!