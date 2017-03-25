Такая запеканка покорит ваших близких. Готовим ее без муки и манки!

Не многие люди любят творог, но едят его, потому что он очень полезен. А некоторые люди стараются есть творог утром и на полдник, чтобы поддерживать в порядке свою фигуру. Но ведь можно приготовить вкусную запеканку, чтобы разнообразить творожный рацион. И это не просто запеканка, она — воздушная! А еще в ней нет муки и манки. Записывайте рецепт!
Вам понадобится:
500 г творога
4 яйца
7 столовых ложек сахара
2 столовых ложки сметаны (20%)
2 столовые ложки крахмала
ваниль или ванилин
если хотите, можете добавить изюм
Готовим
1. Желтки отделяем от белков. В миске взбиваем творог с сахаром, желтками, крахмалом, сметаной и ванилином.
2. Отдельно взбить белки, пишет Justcoolidea.ru.
3. Творожную смесь перемешать со взбитыми белками.
4. Теперь по желанию вмешайте в основу изюм.
5. На противень стелим пергаментную бумагу, смазываем ее сливочным маслом. Кладем на нее нашу творожную массу.
6. Ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 180-200 градусов.
Воздушная и нежная запеканка — готова!