Пять самых полезных каш

Гречневая каша — сохранит молодость

Гречка очень богата полезными аминокислотами, которые регулируют работу всех органов и их систем. За счет содержания витаминов А и Е оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу иммунной системы, тормозит процесс старения. Помимо прочего, уверены диетологи, такая каша повышает упругость кожи, улучшает зрение.

Рисовая каша — пища не только для желудка, но и для мозга

Рис содержит комплекс полезных веществ, которые оказывают позитивное воздействие на организм. Тиамин активизирует работку клеток головного мозга. Пиридоксин необходим для корректного функционирования нервной системы. А рибофлавин активизирует кроветворные процессы, пишет Justcoolidea.ru.

Пшенная каша — для фигуры и сердца

В пшене содержатся полезные минералы — калий и магний, который необходимы для нормальной работы сердечной мышцы. Помимо этого, в его составе есть вещества, которые предотвращают отложение жиров. Поэтому пшенная каша рекомендуется как диетическое питание для борьбы с лишним весом и поддержания стройной фигуры.

Перловая каша — лучшее снотворное

Перловка лидирует среди круп по содержанию мелатонина. Этот гормон человеческий организм вырабатывает во время ночного сна. А его недостаток вызывает бессонницу и состояние тревожности. Хотите спать как младенец? Перловая каша — лучший ужин!

Овсяная каша — для работы ЖКТ и идеальной внешности

В овсянке содержится полезная клетчатка, которая вбирает вредные вещества, попавшие в организм с пищей, и создает на внутренних поверхностях желудка и кишечника защитную пленку. Лучший фитнес-завтрак, такая каша способствует улучшению состояния кожи, укреплению ногтей и волос.