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Нас будет трое: видео трогательной реакции мужа на новость

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Каждая женщина, которая мечтает стать мамой, представляет себе этот невероятный момент – как она скажет мужу о долгожданной беременности. Но какая реакция ее ждет – это полный сюрприз.

Мужчины очень разные, и реакция на беременность любимой женщины может быть непредсказуемой. Кто-то поведет суровой бровью, улыбнется кончиком губ и заключит жену в стальные объятия, кто-то прослезится и издаст нервный смешок, а кто-то и вовсе растеряется.

Будущая мама по имени Таня Перес-Гутьеррес подготовила сюрприз для своего супруга:

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