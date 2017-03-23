Нас будет трое: видео трогательной реакции мужа на новость
23. март 2017 17:14
Каждая женщина, которая мечтает стать мамой, представляет себе этот невероятный момент – как она скажет мужу о долгожданной беременности. Но какая реакция ее ждет – это полный сюрприз.
Мужчины очень разные, и реакция на беременность любимой женщины может быть непредсказуемой. Кто-то поведет суровой бровью, улыбнется кончиком губ и заключит жену в стальные объятия, кто-то прослезится и издаст нервный смешок, а кто-то и вовсе растеряется.
Будущая мама по имени Таня Перес-Гутьеррес подготовила сюрприз для своего супруга: