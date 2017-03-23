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Как избежать морщин на лице: лучшие советы

Krasotka.ee
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Морщины. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Морщины связаны не только со старением. На их появление влияют стрессы и нагрузки, которым мы подвергаем нашу кожу. На неосторожное поведение с нашей стороны она реагирует морщинами! Что делать, чтобы их избежать?

От того, как ты спишь, напрямую зависит твой внешний вид. Сон на боку прокладывает бороздки на лбу и подбородке, сон на животе – морщинит лоб. Лучше всего спать на спине. В этом случае кожа разглаживается под тяжестью собственного веса, пишет Ivona.bigmir.net.

Во избежание морщин необходимо есть больше рыбы. Она содержит много белка, а он, в свою очередь, является строительным материалом для кожи. Также содержащиеся в рыбе Омега-3 жирные кислоты питают кожу, помогая ей оставаться мягкой и молодой.

Не щурься и не присматривайся – морщины вокруг глаз первыми выдают наш возраст. Носи очки, если ты в них нуждаешься.

А если уж морщины появились, то пользуйся кремами, в состав которых входят альфа гидрокси кислоты (АНА). Они устраняют верхний слой отмерших клеток кожи, сокращают появление пор и тонких линий на поверхности кожи, особенно вокруг глаз.

Не умывайся обычной водопроводной водой: она смывает с кожи ее естественную защиту – кожный жир – и высушивает. Лучше протирать лицо лосьонами и пользоваться увлажняющим кремом.

Не забудь, что в состав крема должен входить также витамин С. Он стимулирует выработку в коже коллагена, защищает от большинства видов излучений, скрывает пятна и покраснения.

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