Как выбрать карандаш для губ

Изначально давай разберемся, что мы знаем о карандаше для губ! Известно, что это косметическое средство появилось на beauty-рынке появилось относительно недавно: в 50-х годах 20-го века. В его основе был пчелиный воск, а главная его функция заключалась в удерживании помады на губах. Как же правильно подобрать карандаш для губ?

Если ты выбираешь карандаш, который будет предотвращать растекание помады, выбирай средство в тон. Помни о том, что оттенки карандаша и помады должны максимально совпадать по тону, пишет Ivona.bigmir.net.

Если же подобрать карандаш в тон не получается, выбирай оттенок немного темнее помады, но ни в коем случае не светлее. Чтобы “удержать“ помаду, делай ставку на мягкие текстуры. Карандаш не должен быть слишком жестким, иначе ты рискуешь не только нарисовать прерывистый контур, но и травмировать кожу губ.

Кстати, нюдовый карандаш для губ может с легкостью заменить праймер, поскольку он хорошо удерживает блеск на губах, не позволяя ему растекаться.

Выбирая новый карандаш для губ, особое внимание следует уделить грифелю. Если твоя задача просто подвести контуры – делай ставку на тонкий грифель. Но если ты собираешься использовать карандаш как основу под помаду, выбирай средства с толстым грифелем.

Обрати внимание на то, что в составе качественного карандаша для губ обязательно должны быть витамин Е, пчелиный воск, экстракт алое, касторовое, пальмовое, миндальное или кокосовое масло.