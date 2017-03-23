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Кожа у мужчин стареет медленней, чем у женщин

Krasotka.ee
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Мужчина. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Исследование показала, что кожа у мужчин на протяжении всей жизни остается здоровее.

Профессор-дерматолог Мартина Кершер из университета Гамбурга (Германия) организовала систематическое наблюдение за 300 здоровыми испытуемыми старше 20 лет с различными типами кожи. На годовом собрании Общества дермофармации в Мюнхене она представила результаты своего исследования, пишет Medikforum.ru.

Результаты показали, что продукция жира поверхности кожи у мужчин в целом выше, и она стабильна в течение жизни, тогда как у женщин сна сильно уменьшается с возрастом на лбу, плечах и декольте. Также у мужчин ниже показатель pH кожи и он не повышается в отличие от женщин. Прекрасный пол также страдает от трансэпидермальной потери воды в возрасте от 40 до 49 лет, что выражается в большей чувствительности кожи к внешним воздействиям.

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