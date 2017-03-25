Молодые мамы все чаще стесняются кормить грудью

Британские исследователи установили, что молодые мамы все чаще отказыватся от грудного вскармливания, потому что стыдятся его, считают себя слишком привязанными к этому процессу или боятся, что их малыш не получит достаточного количества молока. Менее половины (45%) мам продолжают кормить ребенка грудью через два месяца после родов. Между тем, ВОЗ рекомендует практиковать эксклюзивное грудное вскармливание в течение не менее шести месяцев (а затем до года грудное молоко в комбинации с формулой), так как именно эта стратегия обеспечивает наилучшие результаты в деле укрепления здоровья матери и ребенка, пишет Mixnews.ru.

Великобритания вообще имеет низшие показатели грудного вскармливания в мире. В январе этого года ученые выяснили, что лишь 0,5% (!) грудных детей на Туманном Альбионе продолжают получать грудное молоко через год после родов. В Германии это число составляет 23%, в Бразилии - 56%, а в африканском Сенегале - целых 99%.

Выяснением причины этого и занялись ученые из Великобритании. Опрос показал, что 63% молодых мам боятся кормить грудью на глазах посторонних или считают это постыдным. 44% стесняются делать это даже на глазах друзей. 54% обеспокоены тем, что их дети получают слишком много или очень мало молока, а 51% считают себя связанными обязательствами по грудному вскармливанию. При этом 71% пожаловались на то, что из-за кормления грудью они не могут употреблять алкоголь.