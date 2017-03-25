Молодые мамы все чаще стесняются кормить грудью

Более половины молодых мам бросают грудное вскармливание уже через два месяца после появления ребенка на свет. Они делают так из стыда или считая, что их малыш получает недостаточно молока.
Британские исследователи установили, что молодые мамы все чаще отказыватся от грудного вскармливания, потому что стыдятся его, считают себя слишком привязанными к этому процессу или боятся, что их малыш не получит достаточного количества молока. Менее половины (45%) мам продолжают кормить ребенка грудью через два месяца после родов. Между тем, ВОЗ рекомендует практиковать эксклюзивное грудное вскармливание в течение не менее шести месяцев (а затем до года грудное молоко в комбинации с формулой), так как именно эта стратегия обеспечивает наилучшие результаты в деле укрепления здоровья матери и ребенка, пишет Mixnews.ru.
Великобритания вообще имеет низшие показатели грудного вскармливания в мире. В январе этого года ученые выяснили, что лишь 0,5% (!) грудных детей на Туманном Альбионе продолжают получать грудное молоко через год после родов. В Германии это число составляет 23%, в Бразилии - 56%, а в африканском Сенегале - целых 99%.
Выяснением причины этого и занялись ученые из Великобритании. Опрос показал, что 63% молодых мам боятся кормить грудью на глазах посторонних или считают это постыдным. 44% стесняются делать это даже на глазах друзей. 54% обеспокоены тем, что их дети получают слишком много или очень мало молока, а 51% считают себя связанными обязательствами по грудному вскармливанию. При этом 71% пожаловались на то, что из-за кормления грудью они не могут употреблять алкоголь.