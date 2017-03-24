Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Вероятность развития рака у женщин зависит от соотношения объемов талии и бедер

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Scanpix

Сотрудники Всемирного фонда исследований рака выяснили, что у женщин с большим соотношением талии к бедрам риск развития рака повышен больше чем на одну пятую. Даже небольшое увеличение соотношения (на 0,1) может повысить вероятность развития рака на 21%. В частности, увеличивается риск рака кишечника и поджелудочной железы, сообщает The Daily Mail.

Чтобы рассчитать соотношение, нужно разделить объем талии на объем бедер. Ожирению соответствует соотношение больше 0,85 у женщин и больше 0,90 у мужчин. Исследователи подчеркивают: поддержание нормального веса поможет защититься от рака, пишет Newsru.com.

Кстати, по данным специалистов из Национального института онкологии в США, физическая активность снижает риск 13 видов рака. Например, благодаря ей уменьшается вероятность развития аденокарциномы пищевода (на 42%), рака печени (на 27%), легких (на 26%), почек (на 23%), кардиального отдела желудка (на 22%) и эндометрия (на 21%).

Наверх