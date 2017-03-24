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Увеличение груди иногда приводит к опасному онкологическому заболеванию

Krasotka.ee
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Грудь. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Американские эксперты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупреждают: грудные имплантаты повышают риск развития редкого вида рака. Как отмечает Live Science, речь идет об анапластической крупноклеточной лимфоме. Рак обычно рождается на месте рубцовой ткани вокруг имплантата. Иммунные клетки, а не клетки груди, принимают в этом активное участие.

На 1 февраля этого года управление получило более 350 отчетов о фактах развития рака вследствие коррекции формы груди. Девять женщин в итоге скончались. Ранее ученые подсчитали: из миллиона женщин с имплантатами примерно 1-3 случая анапластической крупноклеточной лимфомы диагностируется в год, пишет Meddaily.ru.

Ученые до сих пор точно не знают, как имплантаты вызывают рак. Возможно, дело в хроническом воспалении и инициируемой иммунной реакции. Также есть теория, что бактерии заселяют зону вокруг имплантата, опять же вызывая иммунную реакцию. В целом риск повышается, если поверхность имплантата текстурированная. В среднем проходит 7 лет после операции, прежде чем выявляется рак. Но сообщается и о случаях, когда рак развивается спустя 40 лет.

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