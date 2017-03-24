Увеличение груди иногда приводит к опасному онкологическому заболеванию

На 1 февраля этого года управление получило более 350 отчетов о фактах развития рака вследствие коррекции формы груди. Девять женщин в итоге скончались. Ранее ученые подсчитали: из миллиона женщин с имплантатами примерно 1-3 случая анапластической крупноклеточной лимфомы диагностируется в год, пишет Meddaily.ru.

Ученые до сих пор точно не знают, как имплантаты вызывают рак. Возможно, дело в хроническом воспалении и инициируемой иммунной реакции. Также есть теория, что бактерии заселяют зону вокруг имплантата, опять же вызывая иммунную реакцию. В целом риск повышается, если поверхность имплантата текстурированная. В среднем проходит 7 лет после операции, прежде чем выявляется рак. Но сообщается и о случаях, когда рак развивается спустя 40 лет.