Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Исследователи рассказали, как люди выбирают партнеров

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Пара. | ФОТО: Scanpix

Оказывается, у бывших и настоящих партнеров людей много общего. Они часто похожи внешне и имеют другие общие черты. Это установили исследователи из Университета Калифорнии. Ученые проанализировали данные более 1000 пар. Некоторые из пар распались, а остальные - нет, рассказывает Medical Xpress.

Специалисты выяснили: бывшие партнеры людей были в основном похожи внешне (независимо от продолжительности отношений). По мнению ученых, дело в том, что привлекательные люди притягивают других привлекательных людей. Также разные партнеры одного и того же человека нередко имели схожие уровни образования и интеллекта. Здесь ключевую роль играло место учебы или работы людей. Так, образованные люди просто имеют больше шансов встретить образованных партнеров, а не специально их ищут, пишет Meddaily.ru.

Кстати, другое исследование, проведенное специалистами из Колледжа Уэлсли и Университета Канзаса, показало: мы неосознанно выбираем себе партнеров, похожих на нас. Отношения с единомышленниками обычно длятся дольше. Исследователи изучали разные пары, в том числе влюбленных и друзей, которые познакомились недавно или долго знали друг друга.

Наверх