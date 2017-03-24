Исследователи рассказали, как люди выбирают партнеров

Специалисты выяснили: бывшие партнеры людей были в основном похожи внешне (независимо от продолжительности отношений). По мнению ученых, дело в том, что привлекательные люди притягивают других привлекательных людей. Также разные партнеры одного и того же человека нередко имели схожие уровни образования и интеллекта. Здесь ключевую роль играло место учебы или работы людей. Так, образованные люди просто имеют больше шансов встретить образованных партнеров, а не специально их ищут, пишет Meddaily.ru.

Кстати, другое исследование, проведенное специалистами из Колледжа Уэлсли и Университета Канзаса, показало: мы неосознанно выбираем себе партнеров, похожих на нас. Отношения с единомышленниками обычно длятся дольше. Исследователи изучали разные пары, в том числе влюбленных и друзей, которые познакомились недавно или долго знали друг друга.