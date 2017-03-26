Пенка для умывания оказалась слабее жидкого мыла

В частности, добровольцы мыли руки с помощью пенок для умывания или жидкого мыла в течение 6 секунд, а затем в течение 4 секунд использовали бумажное полотенце, пишет Medikforum.ru.

Оказалось, что пенка для умывания сокращала количество бактерий с 3,6 до 2,6 по четырехбальной шкале. А вот жидкое мыло уменьшало этот показатель с 3,8 до 1,2, что является статистически более существенным. Таким образом, пенка для умывания является менее эффективным средством.

Впрочем, авторы исследования из University of Ernst в Германии отмечают, что сам эксперимент был очень небольшим по количеству участников. А значит, однозначные выводы делать пока рано, как и полностью отказываться от пенок, которые нравятся большому количеству людей. Отметим, что традиционное твердое мыло в ходе подобных тестов не раз оказывалось намного более эффективным, чем жидкое.