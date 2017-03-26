Почему секс получается не таким хорошим, как вы ожидали

Мы ждем, чтобы мужчина подарил нам оргазм. Чтобы любовник был нежен, страстен (или напорист и грубоват — нужное подчеркнуть), прочитал мысли и исполнил тайные эротические фантазии. Психолог и сексолог Инна Мельникова объясняет, почему эти ожидания в большинстве случаев оборачиваются жестоким разочарованием.
В основном женщины уже привыкли к самостоятельности и возможностям. И почти не ждут, что мужчина станет главной опорой их жизни. Мы сами зарабатываем, сами себя обеспечиваем, сами выбираем мужчин. Но вот в сексе по-прежнему ждем от них не только инициативы, но и того, что они поймут наши желания, помогут раскрыть сексуальность и подарят незабываемые оргазмы, пишет Lady.mail.ru.
Неплохой план, но, к сожалению, весьма утопический. Вот несколько причин, по которым не стоит наделять мужчину ореолом сексуального всемогущества.
Мужчина считается более умелым в сексе, чем женщина
Инна Мельникова помогает разобраться в том, откуда берется это не вполне полезное убеждение: «Мужчина лишает женщину девственности. Так сложилось в эпохах, что чаще всего мужья были старше и опытнее, а женская невинность считалась чуть ли не главным ее достоинством. И вот столетия прошли, но ответственность за сексуальное счастье женщины по-прежнему остается у мужчины».
О пассивной роли женщины в сексе и отношениях говорит и народная мудрость: «Чтобы победить, женщина должна сдаться». Мужчины, привыкшие добиваться женской благосклонности, за многие века, надо сказать, неплохо в этом натренировались. Поэтому по умолчанию считается, что они все без исключения также опытны и умелы и в сексе.
Однако есть нестыковка в этом рассуждении: умение добиваться расположения женщин вообще никак не связано с сексуальной компетентностью конкретного мужчины.
Мужчины на самом деле мало знают о женской сексуальности
Вот, казалось бы, изобретен интернет, в котором можно смотреть не только на котиков, люди стали довольно открыто говорить о сексе, появилось много информации — качественной и полезной в том числе. А среднестатистический мужчина по-прежнему мало что знает об анатомии женщины, особенностях ее сексуальности и вообще довольно сильно путается в терминологии.
«Недавно я проводила обучающий вебинар, и один из участников спросил: «Можно ли в процессе кунилингуса ласкать языком точку G?» — приводит пример Инна Мельникова. Что тут сказать? Можно, наверное, если вы — мутант с 20-сантиметровым языком.
Справедливо заметить, что и многие женщины так же мало знают о мужском теле, сексуальности. Принято считать, что у мужчин все просто, они всегда готовы к сексу и всегда получают оргазм.
Чуткие любовники встречаются редко
Возможно, источником глобального мифа о сексуальной чуткости мужчин стали отдельные истории, которые, наверное, слышала каждая женщина от подруги. Те, в которых женщина встречает мужчину чуткого, внимательного, нежного, терпеливого. И он со своим вниманием, любовью возносит женщину на вершину блаженства, учит ее эротическому мастерству.
«Да, такие мужчины есть. Но нельзя сказать, что совершенно все мужчины такие. И не факт, что ваш любимый окажется именно таким», — считает Инна Мельникова.
У мужчин другие представления о сексе
Бывает, что женщина не получает от секса удовольствие, но все равно старается радовать любимого разными экспериментами или просто соглашается на секс гораздо чаще, чем ей хочется.
«Причина такого поведения в том, что чаще всего женщины рассчитывают благодаря сексу получить любовь. А мужчины рассуждают скорее, наоборот — благодаря женской любви они получают секс», — полагает Инна Мельникова.
Да, секс — одно из проявлений любви. «Но не стоит забывать, что кроме деторождения у секса для женщин появилась новая цель — удовольствие. И чтобы получить это удовольствие, нужно быть немного эгоисткой», — говорит Инна Мельникова.
Женщина перекладывает ответственность на мужчину
И вот мы подошли к главной мысли, которая, если вы внимательно читали, объединяет все вышеизложенные пункты. Не задумываясь, многие женщины часто возлагают на партнеров полную и безоговорочную ответственность за свои оргазмы.
В итоге, обманутые ожидания, разочарование, неудовлетворительная интимная жизнь приводят к выводу, что все мужчины — похотливые животные, ничего не понимающие в женщинах, заботящиеся только о своем удовольствии.
«При этом женщина может предъявлять претензии либо же вообще не говорить о том, что ей что-то не нравится, симулировать оргазмы и молча терпеть», — делает вывод Инна Мельникова.
Как вернуть ответственность за свое интимное счастье
Поэтому очень важно вернуть себе ответственность за свое интимное счастье. Вот что для этого советует сделать наш эксперт.
Изучать свое тело. Можно не любить мастурбацию, никто не заставляет вас делать то, что не нравится. Но если женщина сама не знает, когда, где и как к ней нужно прикоснуться, чтобы ей стало приятно — как она покажет это своему любовнику?
Рассказывать и показывать мужчине то, что приносит вам удовольствие. Предлагать ему вместе исследовать эрогенные зоны и способы удовлетворения.
Помнить, что секс — это обмен. Чувствами, ласками, любовью. Не требовать, не предъявлять претензии, а показывать, рассказывать и с интересом исследовать его чувственность так же, как и свою.
Не имитировать оргазм и честно говорить о том, что нравится, а что нет.
Обсудить, кто чего хочет от секса и ожидает от партнера. И постараться дать это друг другу.
Потому что мужчины, как и женщины, — не телепаты, они не умеют читать мысли. Но внимательный и небезразличный любовник всегда будет рад, когда желанная женщина будет открыта ему и покажет, как доставить ей удовольствие.