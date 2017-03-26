Почему секс получается не таким хорошим, как вы ожидали

В основном женщины уже привыкли к самостоятельности и возможностям. И почти не ждут, что мужчина станет главной опорой их жизни. Мы сами зарабатываем, сами себя обеспечиваем, сами выбираем мужчин. Но вот в сексе по-прежнему ждем от них не только инициативы, но и того, что они поймут наши желания, помогут раскрыть сексуальность и подарят незабываемые оргазмы, пишет Lady.mail.ru.

Неплохой план, но, к сожалению, весьма утопический. Вот несколько причин, по которым не стоит наделять мужчину ореолом сексуального всемогущества.

Мужчина считается более умелым в сексе, чем женщина

Инна Мельникова помогает разобраться в том, откуда берется это не вполне полезное убеждение: «Мужчина лишает женщину девственности. Так сложилось в эпохах, что чаще всего мужья были старше и опытнее, а женская невинность считалась чуть ли не главным ее достоинством. И вот столетия прошли, но ответственность за сексуальное счастье женщины по-прежнему остается у мужчины».

О пассивной роли женщины в сексе и отношениях говорит и народная мудрость: «Чтобы победить, женщина должна сдаться». Мужчины, привыкшие добиваться женской благосклонности, за многие века, надо сказать, неплохо в этом натренировались. Поэтому по умолчанию считается, что они все без исключения также опытны и умелы и в сексе.

Однако есть нестыковка в этом рассуждении: умение добиваться расположения женщин вообще никак не связано с сексуальной компетентностью конкретного мужчины.

Мужчины на самом деле мало знают о женской сексуальности

Вот, казалось бы, изобретен интернет, в котором можно смотреть не только на котиков, люди стали довольно открыто говорить о сексе, появилось много информации — качественной и полезной в том числе. А среднестатистический мужчина по-прежнему мало что знает об анатомии женщины, особенностях ее сексуальности и вообще довольно сильно путается в терминологии.

«Недавно я проводила обучающий вебинар, и один из участников спросил: «Можно ли в процессе кунилингуса ласкать языком точку G?» — приводит пример Инна Мельникова. Что тут сказать? Можно, наверное, если вы — мутант с 20-сантиметровым языком.

Справедливо заметить, что и многие женщины так же мало знают о мужском теле, сексуальности. Принято считать, что у мужчин все просто, они всегда готовы к сексу и всегда получают оргазм.

Чуткие любовники встречаются редко

Возможно, источником глобального мифа о сексуальной чуткости мужчин стали отдельные истории, которые, наверное, слышала каждая женщина от подруги. Те, в которых женщина встречает мужчину чуткого, внимательного, нежного, терпеливого. И он со своим вниманием, любовью возносит женщину на вершину блаженства, учит ее эротическому мастерству.

«Да, такие мужчины есть. Но нельзя сказать, что совершенно все мужчины такие. И не факт, что ваш любимый окажется именно таким», — считает Инна Мельникова.

У мужчин другие представления о сексе