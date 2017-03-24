Прекратите баловать своих детей прямо сейчас! Вот почему это так важно!

1. Ваша главная задача как родителя — подготовить ребенка к жизни в реальном мире. А в реальном мире мы далеко не всегда получаем то, что хотим. Это лучше научиться понимать с детства, пишет Lifter.com.ua.

2. Если ваши отношения с ребенком строятся на материальных благах, он не познает радости безусловной любви.

3. Подавайте хороший пример. Мы — не единственный фактор, влияющий на жизнь наших детей, поэтому наше влияние должно быть наилучшим.

4. Поймите, что значит для вас забота о детях. Вы оказываете им необходимую эмоционально-духовную поддержку? Чтобы создать с ними связь, не надо покупать им подарки. Лучше проведите с ними время. Будьте осторожны: ребенок может решить, что эмоции легко исправить с помощью похода в магазин.

5. Не позволяйте чувству вины руководить вашим воспитанием. Ваша задача не в том, чтобы дать ребенку все то, что вам приятно ему дать. Ваша задача — подготовить ребенка к школе и взрослому миру. Воспитывайте ребенка так, чтобы он понял: ради подарков приходится трудиться. Не учите ребенка получать желаемое с помощью манипуляций, капризов, слез, хлопанья дверями и внушения чувства вины.

6. Ваши дети не должны оценивать свое счастье и положение в мире как производное одежды или автомобиля. Сядьте и поговорите с ними о том, чем на самом деле определяется их достоинство: их умом, их творчеством, их заботой, их рабочей этикой и так далее. Если вы потратите столько же времени на объяснения, сколько и на магазины, возможно, вы сможете перевесить бесконечные доказательства обратного, с которыми дети сталкиваются каждый день.

7. Разберитесь в разнице между внутренней и внешней мотивацией. Внутренняя мотивация — это когда человек что-то делает, потому что ему приятно это делать. Он чувствует, что чего-то достиг и добился. Внешняя мотивация — это когда человек делает что-то за вознаграждение, похвалу и т. п. Если вы постоянно будете награждать ребенка материальными благами, он никогда не научится мотивировать себя внутренним удовлетворением. Также он не научится ценить вещи: если их слишком много, они ничего не стоят.

8. Научите ребенка ценить труд. Так и скажите: если ты работаешь на «отлично» — у тебя будет отличный уровень жизни, а если на «неуд» — неудовлетворительный.

9. Разбогатеть — не плохая цель, но надо понимать, что для этого понадобится немало усилий. Разница между победителями и проигравшими в том, что победители готовы делать то, чего не желают делать проигравшие. А именно — трудиться не покладая рук, чтобы стать лучше всех.

10. Если ваш ребенок боготворит какую-то знаменитость, спросите его почему. Чем вдохновляет его этот человек? Чего он добился в жизни?

11. Ребенок вовсе не обязательно должен получать удовольствие от каждой минуты каждого дня. Он переживет, если вы скажете ему «нет». А вот излишнее баловство испортит его навсегда.

12. Помогайте ребенку ставить себе цели. Научите его, что стремиться к обладанию вещами — нормально, если только понимать, сколько труда требуется для достижения этой цели, и не основывать на них свою самооценку.