Три тонких психологических способа заставить его сделать предложение

То есть, он может захотеть чего-то серьезного, но не с вами. Как этого избежать? Как превратиться из девушки, с которой он хочет только гулять, в женщину, которую он захочет взять в жены? Вот несколько психологических советов:

1. Не принуждайте его, плывите по течению

Если у вас естественно протекающие отношения, определенно наступит время, когда он сделает вам предложение. Не пытайтесь ускорить этот момент или вынудить его принять это решение, пусть все идет своим чередом. Вместо того, чтобы пытаться на пустом месте поговорить о свадьбе, подождите подходящую ситуацию, когда этот разговор возникнет сам по себе, пишет Soulpost.ru.

2. Будьте всегда на его стороне

Не, чтобы всегда-всегда, но в большинстве случаев и скорее в мелочах. Может звучать глупо, но у большинства парней идея спорта и войнушек заложена в ДНК. И им нужен партнер в своей команде, а не конкурент. Пары должны действовать как одно целое. Он должен чувствовать, что вы с ним заодно. Но, конечно же, это не значит, что вы должны поступаться своим мнением, особенно по важным вопросам.

3. И даже больше — будьте его музой

Как говорится, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Сегодня мы можем быть так озабочены созданием своей карьеры и успеха, что забываем поддерживать и вдохновлять своих партнеров. Не нужно льстить, пытаясь мотивировать его — будьте конструктивной, позитивной и честной. Будьте уважительной и терпеливой, когда он ошибается. Если он впадает в депрессию из-за своих неудач, напомните ему о его прошлых успехах и скажите, что у него все получится.