Пять ошибок при выборе колготок

Размер имеет значение. Хотим напомнить, как важно подобрать колготки, подходящие по размеру. Чтобы не ошибиться, ориентируйся на таблицу параметров, указанную на обратной стороне упаковки. Если твой размер находится на границе, отдай предпочтение большему, пишет Lady.tochka.net.

Правильно подобранная цветовая гамма колготок – залог удачного образа. Учитывай оттенок своей кожи. Если ты обладательница золотистого загара, попробуй оттенок shade. Не успела насладиться солнечными лучами? Выбирай оттенок natural.

Фантазируем. Речь идет о трендовых в этом сезоне фантазийных колготках c принтами - они будут уместны и на шумной вечеринке в клубе, и на романтическом рандеву. Не бойся проявить индивидуальность! Такой деталью можно эффектно обыграть лаконичные однотонные наряды. Если ты готова к модным экспериментам, тебе в помощь модели с кокетливыми деталями – имитацией швов, бантиками, рисунками из стразов.

Плотность. Когда мы говорим о сезоне ранней весны, то оптимальная плотность 40-20 den, а если того требует особый случай или деловой дресс-код, лучше выбрать максимально тонкие колготки.

Корректируем. Ну вот, ты снова не успела скинуть за неделю десять килограммов, как того обещала новомодная диета на корне лопуха. А любимое платье не садится по фигуре. Не беда, скрыть лишнее и подчеркнуть выигрышные стороны помогут корректирующие колготки, например, Active Soft 20 и 40 den. Дополнительное преимущество – использование специальных нитей и витаминных микрокапсул – делает эту модель идеальной для обладательниц чувствительной кожи тела.

Каким бы ни было событие, мы уверены, наша статья поможет тебе в создании совершенного образа.