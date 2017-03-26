Куриные ножки в духовке: рецепт с ароматными специями

Куриные ножки в духовке готовятся очень просто и быстро, а потому замечательно подойдут на ужин или обед, когда времени для готовки немного.
Кроме того, курица - очень доступный продукт, а вкус и аромат запеченного в духовке мяса позволяют ей стать украшением как обеденного, так и праздничного стола, пишет Lady.tochka.net.
Чтобы приготовить куриные ножки в духовке, тебе понадобится:
0,5 кг куриных ножек,
2 ст. ложки майонеза,
1 ст. ложка растительного масла,
специи: черный и красный молотый перец, кориандр, паприка, куркума, чили, имбирь,
соль по вкусу.
Куриные ножки в духовке - приготовление:
Тщательно очисти куриные ножки от остатков перьев и хорошо помой.
Не скупясь, обмажь куриные ножки специями, посоли и оставь на 10-30 минут настояться.
Затем добавь майонез и хорошенько перемешай. Чем дольше мясо побудет в майонезном маринаде, тем нежнее и вкуснее оно в результате получится. Но если ты спешишь, то можно сразу готовить куриные ножки в духовке.
Смажь противень растительным маслом и положи на него мясо.
Выпекай куриные ножки в духовке, предварительно разогретой до 200°С, в течение 40-50 минут. Примерно через 20 минут, когда они покроются золотистой корочкой, температуру духовки можно уменьшить.
Проверить, готовы ли куриные ножки в духовке, можно, проткнув мясо ножом в самом толстом месте. Если вместо светлого сока появляется розовая сукровица, значит, мясо не готово, и его нужно еще подержать в духовке.
Выключи духовку и дай курице потомиться еще 5 минут.
Куриные ножки вкусны как самостоятельное блюдо, а также с овощами и гарниром.
Приятного аппетита!