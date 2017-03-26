Куриные ножки в духовке: рецепт с ароматными специями

Кроме того, курица - очень доступный продукт, а вкус и аромат запеченного в духовке мяса позволяют ей стать украшением как обеденного, так и праздничного стола, пишет Lady.tochka.net.

Чтобы приготовить куриные ножки в духовке, тебе понадобится:

0,5 кг куриных ножек,

2 ст. ложки майонеза,

1 ст. ложка растительного масла,

специи: черный и красный молотый перец, кориандр, паприка, куркума, чили, имбирь,

соль по вкусу.

Куриные ножки в духовке - приготовление:

Тщательно очисти куриные ножки от остатков перьев и хорошо помой.

Не скупясь, обмажь куриные ножки специями, посоли и оставь на 10-30 минут настояться.

Затем добавь майонез и хорошенько перемешай. Чем дольше мясо побудет в майонезном маринаде, тем нежнее и вкуснее оно в результате получится. Но если ты спешишь, то можно сразу готовить куриные ножки в духовке.

Смажь противень растительным маслом и положи на него мясо.

Выпекай куриные ножки в духовке, предварительно разогретой до 200°С, в течение 40-50 минут. Примерно через 20 минут, когда они покроются золотистой корочкой, температуру духовки можно уменьшить.

Проверить, готовы ли куриные ножки в духовке, можно, проткнув мясо ножом в самом толстом месте. Если вместо светлого сока появляется розовая сукровица, значит, мясо не готово, и его нужно еще подержать в духовке.

Выключи духовку и дай курице потомиться еще 5 минут.

Куриные ножки вкусны как самостоятельное блюдо, а также с овощами и гарниром.

Приятного аппетита!