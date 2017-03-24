Десять самых вредных продуктов для беременных

Диета будущей матери: основные правила питания

Сегодня Галина Климовская, педиатр с 25-летним опытом, расскажет именно о них, о вредных продуктах и выделит десять самых-самых вредных продуктов для беременных:

Рыба: акула, королевская макрель, меч-рыба, кафельник, а также суши. В этой рыбе высокое содержание ртути, что может обернуться проблемами со здоровьем у новорожденного, а в сушах (как и в любой сырой рыбе) встречаются глисты, бактерии и вирусы, пишет Lady.tochka.net.

Жирное и недоваренное мясо или мясо с кровью, хот-доги и продукты фастфуда, содержащие мясо. Вредные бактерии и паразиты, которые содержатся в этих блюдах, могут вызвать появление врожденных дефектов, а также выкидыш или преждевременные роды.

Непастеризованное молоко и мягкие сыры (например, бри или фета, сыр с плесенью) - они могут содержать вредные бактерии.

Алкоголь (это причина номер один задержки умственного развития новорожденных) и кофеин (не больше 150 г кофе в день) - может вызвать замедление развития эмбриона, привести к маленькому весу при рождении малыша или даже к выкидышу.

Леденцы типа "чупа-чупс", жевательные конфеты и пастила, а также шоколадные батончики - в их состав входит большое количество сахара и всевозможные химические добавки, заменители, красители.

Сладкие газированные напитки - они очень плохо влияют на желудочно-кишечный тракт, так как представляют собой опасную комбинацию химических веществ, газа и сахара.

Чипсы - они представляют собой смесь огромного количества углеводов и жиров, с добавлением ароматизаторов, красителей и вкусовых добавок.

Магазинные кетчупы, майонезы, соусы и заправки - содержат заменители вкусов, красители, и генно-модифицированные продукты.

Осторожным нужно быть с колбасными изделиями - они содержат скрытые жиры, то есть свиную шкурку, сало и жир, а также ароматизаторы и заменители вкуса.

Еда быстрого приготовления, быстрорастворимые супы и картофельные пюре, лапша - они представляют собой "взрывоопасную" смесь из генномодифицированных продуктов.