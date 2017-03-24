Неожиданные преимущества жизни без бюстгальтера

Бюстгальтеры ничего не делают для вашей груди

Вы, скорее всего, считаете, что бюстгальтер предохраняет грудь от обвисания? На самом деле, все наоборот. В исследовании, проведенном во французском Университете Франш-Конте, профессор Жан-Дени Руйон обнаружил, что мышечная ткань молочной железы сильнее у женщин, которые лифчик не носят, пишет Хочу.

В том же исследовании, которое наблюдало за женщинами в течение 15 лет, было обнаружено, что бюстгальтеры ничего не делают для улучшения общего состояния груди.

Без бюстгальтера кровообращение лучше

Очевидно, бюстгальтер перетягивает грудную клетку в течении дня. Вы наверняка замечали полосу, которая остается на ребрах после долгожданного высвобождения? Хорошая циркуляция крови важна для здоровой и упругой кожи.

Ваша грудь станет «увереннее»

В исследовании Руильона было обнаружено, что соски женщин, которые забросили затею с использованием лифчика в повседневной жизни, были в среднем на семь миллиметров выше, чем у женщин, которые носили лифчики.

Жить станет лучше

Почему бы вам не насладиться безбюсгальтерным комфортом хотя бы один денек? Если вас беспокоит то, как вы будете выглядеть, приобретите поддерживающий топ (не слишком тугой).