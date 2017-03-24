Менструальная чаша: стоит ли переходить на это средство личной гигиены?

В отличие от тампонов или гигиенических прокладок, менструальная чашечка не впитывает выделения. Существуют два типа менструальных чашечек:

мягкие гибкие одноразовые чашечки, сделанные из полиэтилена и напоминающие контрацептив-диафрагму.

наиболее распространенный тип: чашечка в форме колокола, сделанная из резины/латекса, медицинского силикона или термопластического эластомера (ТПЭ). Такие чашечки – многоразовые и использовать их можно аж до 10 лет. Некоторые эксперты рекомендуют заменять чашечку каждый год, другие — раз в 5-10 лет, передает Хочу.

Менструальные чаши – инновация?

Менструальные чаши – не новинка. Еще в 1995 году было проведено клиническое исследование: участие в нем приняла 51 женщина, а 23 из них признали, что приемлют использование менструальных чаш, как гигиенического средства. Однако, это лишь 45% опрошенных. Для остальных женщин использование менструальных чашечек оказалось сложнее использования тампонов.

Но уже в 2011 году в Канаде, в результате подобного эксперимента, примерно 91 % женщин из группы заявили, что будут продолжать использовать чашу и рекомендовать ее другим.

Можно ли использовать менструальные чаши во время секса?

Мягкие одноразовые менструальные чашечки могут использоваться во время сексуального контакта, но контрацептивами они не являются. Силиконовые или латексные чашечки в форме колокола перед сексуальным контактом придется извлечь.

Вред менструальных чашечек

Менструальные чашечки безопасны при использовании согласно инструкции, никаких рисков для здоровья, связанных с ними, выявлено не было. Так что без опасений пользуйтесь, и будьте здоровы.

Почему стоит сменить прокладки и тампоны на менструальные чаши?

Преимуществ неприлично много:

это экономно. Менструальные чашечки могут использоваться до 10 лет. Некоторые производители рекомендуют, (и некоторые ответственные за свое здоровье женщины предпочитают) заменять чашечки каждые 5 лет. Да, менструальная чаша стоит дороже пачки прокладок или тампонов, но в отличие от второй группы гигиенических средств, единоразовой покупкой вы и ограничитесь.

это выбор в пользу экологии: при использовании менструальной чашечки не нужно ничего выкидывать, кроме выделений, а значит мусора на Земле будет меньше. Хлопок, используемый в большинстве тампонов и прокладок, отбелен, а это тоже вредно для экологии. А оставленные следы диоксина на хлопке являются канцерогеном.

В среднем женщина использует за свою жизнь 11000 тампонов и прокладок. И все это вместе с упаковкой отправляется на свалку. Вы задумывались когда-нибудь, сколько мусора мы оставляем за собой на Земле?

компактность: во время путешествия понадобится всего одна чашечка, вместо нескольких пачек прокладок или тампонов. Теперь можешь взять запасную пару джинсов.

комфорт: так как менструальная чашечка находится непосредственно внутри тела, она не создает ощущения компресса, как гигиенические прокладки. Больше никаких мокрых хвостиков тампона после мочеиспускания. А еще, чашечка предотвращает ощущение пересушивания, которое могут создавать тампоны.

меньший риск для здоровья: тампоны могут быть чрезвычайно опасны и приводить к токсическому шоку, такие случаи далеко неоднократны. С менструальными чашечками такого не грозит.

это удобно: менструальная чашечка может вместить больше жидкости, чем даже тампон для сильного кровотечения, поэтому можно реже посещать ванную.

нет контакта с выделениями.

можно использовать во время занятий спортом. Теперь у тебя нет отмазки для тренировки во время критических дней.

незаметны под одеждой

отсутствует запах выделений

Недостатки использования менструальных чашечек

Несмотря на внушительный список регалий, недостатки тоже имеются. (Однако, в сравнении, их количество мизерно).

придется потренироваться: менструальная чаша требует навыков введения и извлечения. При неправильном введении она может протекать. Во время манипуляций с чашей необходимо соблюдать гигиену (тщательно мыть руки), что не всегда возможно вне дома.

требует стерилизации между циклами.

для смены нужно иметь при себе воду для ополаскивания чаши

Не то, что бы эти факты можно назвать недостатками, это скорее памятка для пользовательницы.

Менструальная чаша, как секретный аксессуар

Менструальные чаши бывают разных цветов. Бывают и прозрачными, но они быстрее утрачивают свой первоначальный внешний вид — желтеют от выделений. На цветных же желтизна не заметна, но в них есть красители (сертифицированные), а в прозрачных — нет.

На белой прозрачной чаше очень хорошо видны все загрязнения, а значит, ее легче поддерживать в идеальной чистоте.