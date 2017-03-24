Как покрасить волосы дома: пять советов парикмахера-стилиста

Однако чтобы результат не доставил неприятных сюрпризов, следует соблюдать некоторые важные условия. Парикмахер-стилист Schwarzkopf Алексей Крюков дает латвийским женщинам пять советов о том, как качественно покрасить волосы в домашних условиях и выглядеть словно только что из салона.

Выбор соответствующей краски

Сейчас на полках магазинов можно встретить множество самых разных красок для волос, что заставит растеряться любую женщину. К сожалению, при выборе краски в магазине рядом не будет парикмахера, который мог бы дать совет по выбору краски и нужного оттенка. Однако существуют некоторые основные моменты, при соблюдении которых возможен выбор правильного оттенка и краски.

Во-первых, надо понимать, какой оттенок подходит к уже имеющемуся цвету волос. У всех красок имеются цифровые обозначения, определяющие, какой оттенок будет получен в результате окраски. К сожалению, у каждого производителя краски для волос они различаются, поэтому я бы посоветовал проконсультироваться по поводу подходящего оттенка с парикмахером. Во-вторых, необходимо обратить внимание на состав краски для волос, к примеру, советую выбирать краску, в которой используется новая технология OmegaPlex, позволяющая укреплять окрашенные волосы, уменьшая их ломкость вплоть до 90%, и защищать их от дальнейших повреждений, пишет Rus.tvnet.lv.

Профессиональная технология из трех шагов придает волосам великолепный вид.

Первый шаг – серум для предотвращения ломкости волос, который при добавлении к окрашивающей смеси защищает внутреннюю структуру волос во время окраски. Вторым шагом является нанесение восстанавливающего бальзама сразу после окраски, который восстанавливает волокна волос, закрепляя в них интенсивность окраски. Третий шаг – через три недели после окраски следует нанести укрепляющий бальзам, который восстановит разорванные связи внутри волокон волос и сохранит их красоту.

Технология создана под впечатлением от последних инноваций в косметических салонах.

Подготовка к окраске волос

Для того чтобы покрасить волосы, недостаточно одних только резиновых перчаток и краски для волос – необходима и посуда, в которой краска соединяется с эмульсией, и кисточка, и заколки для закрепления волос, чтобы разделить их на отдельные пряди, а также полотенце, чтобы накрыть плечи. Между тем, думая о количестве краски, следует сказать, что для коротких волос обычно хватает одной упаковки краски, однако для полудлинных и длинных волос потребуется две упаковки и больше.

Если возникли сомнения, хватит ли краски, возьмите несколько упаковок, ведь, как известно, лучше пусть что-то останется, чем не хватит и из-за этого волосы будут окрашены только частично.

Следует добавить, что, если захочется полностью изменить облик – например, из брюнетки превратиться в блондинку, то ни в коем случае не делайте это дома. Существует несколько законов колористики, и один из них гласит, что краска не осветляет краску. Если волосы были окрашены в темный цвет, то с помощью краски светлого цвета осветлить их не удастся. Чтобы волосы не оказались безнадежно испорченными, для такого случая советую найти хорошего мастера и совершить превращение в салоне.